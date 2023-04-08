Bahar geldi talep arttı! 2 bin liraya alıcı buluyor

Ramazan ayının sona ermesinin ardından satışların artacağından ümitli olduklarını vurgulayan Levent İmrak, “23 senedir beri çiçeklik işi içindeyiz. Her mevsim farklı çeşitlerde çiçekler rağbet görüyor. Orkide, kırmızı gül, mini bahçe gibi çiçeklerimiz mevcut. Bu mevsimde ilgi gören çiçek Frezya çiçeğidir. Şu an Ramazan dolayısıyla düğün sezonu tam açılmadı ama kış aylarından yeni çıkıyoruz. Ramazan ayının bitmesiyle birlikte düğün sezonunda başladıktan sonra satışların artmasını ümit ediyoruz. Düğün sezonu için umudumuz yüksek. Son birkaç senedir gerek pandemi gerekse ekonomik sıkıntılardan dolayı yapılamayan, ertelenen düğünlerin bu sene yapılacağını tahmin ediyorum. Düğün sezonunda çiçeklere ilgi olmasında hareketlilik bekliyoruz açıkçası. Çiçeklerin fiyatları cinsine göre 70 liradan başlayıp, 1500- 2 bin liraya kadar yükseliyor.” diye konuştu. İmrak, bahar aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların saksılardaki toprakları değiştirdiğini de sözlerine ekledi.