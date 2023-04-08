Bahar geldi talep arttı! 2 bin liraya alıcı buluyor

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çeşit çeşit çiçekler raflardaki yerini almaya başlarken Eskişehir’de ki çiçekçi esnafları 'Frezya' çiçeğine talebin yoğun olduğunu ifade ettiler. Eskişehir’de çiçekçi esnafı bahar aylarının gelmesiyle yoğun bir mesai içine girdi. Vatandaşlar hem yaklaşan düğün ve nişan sezonu için hem de eş, dost, akraba ziyaretlerinde hediye olarak çiçekleri tercih etmeye başladı. Çiçekçi esnafı ise Ramazan ayının bitmesinin ardından satışların hız kazanacağını söyledi. Vatandaşlar tarafından en çok rağbet gören mevsim çiçeği ise Frezya çiçeği. Her mevsimde farklı bir çiçeğin satıldığını ifade eden çiçekçi Levent İmrak, nisan ve mayıs aylarında özellikle Frezya çiçeğinin satıldığını söyledi.