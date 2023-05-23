Bahar alerjisine aman dikkat edin! Bahar alerjisine iyi gelebilecek bu 6 besin birer deva: Duyan şok geçirdi

ALERJİYE NEDEN OLAN VE TETİKLEYEN BESİNLER! Alerji ile mücadele de en önemli silahlarımızdan biri bilinçli ve sağlıklı beslenmedir. Bu nedenle alerjiye neden olan ve tetikleyen gıdaların neler olduğunu bilmek önemlidir. * İnek sütü: İnek sütünü çocuklardan uzak tutmanızı öneriyorum. Çünkü günümüzde bu kadar çok çocuğun gıda alerjisi olmasına neden olan ana faktör, inek sütüdür. Çok fazla alerjen içeren inek sütünün yerine keçi sütü tercih edin. * Pirinç: 2020 yılında yayımlanan bir makalede pirincin Amerika ve Avustralya’da en fazla alerjiye yol açan katı tetikleyici olduğu açıklandı. Türkiye’de bulunan çoğu çocuk maması yurt dışında geliyor ve bunların içinde pirinç de bulunabiliyor. Eğer pirinç içeren bir mama varsa lütfen kullanmayın. Çünkü pirinç içeren mamalarla beslenen çocukların çoğunluğunda alerji olduğu gözlenmiş. Aynı makalede yine yulafın alerjiyi tetiklediği belirtilmiş. * Turşular: Turşu yapılmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, tuzda saklanmış besinler ile konserve yiyecekler, alerjiyi çok ciddi şekilde artırır. * Olgunlaştırılmış peynirler: Eski kaşar, küflendirilmiş peynir, iki yıl toprakta bekletilen peynirler gibi... Kabuklu deniz ürünleri: Midye, istiridye, deniz tarağı, karides gibi... * Sirke: Sirke çok önemlidir. İyi bir sirke kullanmazsanız alerjiniz artabilir. * Asitli meyveler: Kivi, limon, ananas, erik, çilek, üzümsü ve dutsu meyveler. * Bakliyatlar: Özellikle kabuğuyla tüketilen bakliyatlar, alerjinin belirtilerini arttırabiliyor.