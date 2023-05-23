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Sağlık
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Bahar alerjisine aman dikkat edin! Bahar alerjisine iyi gelebilecek bu 6 besin birer deva: Duyan şok geçirdi

2023-05-23 20:06:58
Bahar alerjisine aman dikkat edin! Bahar alerjisine iyi gelebilecek bu 6 besin birer deva: Duyan şok geçirdi

Bahar alerjisinde polenler buruna girer ve göze yapışır. Gözde sulanma, kızarma, kaşınma, burunda kaşınma, burun akıntısı, burunda tıkanma, gibi belirtiler olabilir. Bahar alerjisi özellikle ilkbahar ve sonbaharda polenler nedeniyle zor durumda bırakır. Nezle (soğuk algınlığı) ile de benzer belirtiler gösterdiği için karıştırılır. Uzmanlar bu üç belirtinin bahar alerjisine işaret ettiğine dikkat çekiyor. Peki bazı yiyeceklerin alerjinize iyi gelebileceğini söylediğini biliyor muydunuz?

#1
Foto - Bahar alerjisine aman dikkat edin! Bahar alerjisine iyi gelebilecek bu 6 besin birer deva: Duyan şok geçirdi

Uzmanlar Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjiler, burun akıntısından tıkanıklığa kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. ABD’li diyetisyen ve beslenme uzmanı Jenna Volpe de, mevsimsel alerji için istenmeyen yan etkiler olmaksızın doğal rahatlama sağlamaya yardımcı olabilecek bazı fonksiyonel gıdalar ve bitkiler bulunduğunu açıkladı.

#2
Foto - Bahar alerjisine aman dikkat edin! Bahar alerjisine iyi gelebilecek bu 6 besin birer deva: Duyan şok geçirdi

Bahar ile birlikte pek çok kişi hapşırma, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık şikayetiyle hastaneye başvuruyor. Uzmanlar bu üç belirtinin bahar alerjisine işaret ettiğine dikkat çekiyor. KBB Uzmanı Op. Dr. Mazhar Çelikoyar CNN TÜRK'e çok çok önmeli bilgiler aktardı, uyardı

#3
Foto - Bahar alerjisine aman dikkat edin! Bahar alerjisine iyi gelebilecek bu 6 besin birer deva: Duyan şok geçirdi

Bu alerjiyle ilgili konuşan KBB Uzmanı Op. Dr. Mazhar Çelikoyar, “Bahar alerjisi aslında mevsim değişiminde ortaya çıkan ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde havadaki döküntülerle, solunum yollarında ortaya çıkan bir hastalık. En yaygın belirti, bir kere burnun içine o madde girdiği an burun akıntıları oluşuyor. Gözlerden yaşlar geliyor öyle bir hale geliyor ki hapşırmalar nöbet halinde oluyor. Kişiler uyku uyuyamaz hale geliyor. Performansını istediği gibi yerine getiremez hale geliyor bu hastalar” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bahar alerjisine aman dikkat edin! Bahar alerjisine iyi gelebilecek bu 6 besin birer deva: Duyan şok geçirdi

Peki ya bahar alerjisi yaşayan kişiler ne yapmalı? Çelikoyar bu soruya karşın, “Maske takacak, maske takmak koronavirüs döneminde biraz daha kolay bir çözüm, bunun yanında ilaçlarla sakinleştirici bir çözüm olabilir. Biz bunları ilaçlarla o tozları engelleyip en aza indirebiliyoruz” şeklinde yanıt verdi.

#5
Foto - Bahar alerjisine aman dikkat edin! Bahar alerjisine iyi gelebilecek bu 6 besin birer deva: Duyan şok geçirdi

İşte diğer uzmanların önerdiği ve alerjinize iyi gelebilecek yiyecekler… Taze etler, balıklar, yumurta, sebzeler, otlar ile yeni mayalanmış yoğurt ve tereyağı, alerjiye çok iyi gelen besinlerdir.

#6
Foto - Bahar alerjisine aman dikkat edin! Bahar alerjisine iyi gelebilecek bu 6 besin birer deva: Duyan şok geçirdi

ALERJİYE NEDEN OLAN VE TETİKLEYEN BESİNLER! Alerji ile mücadele de en önemli silahlarımızdan biri bilinçli ve sağlıklı beslenmedir. Bu nedenle alerjiye neden olan ve tetikleyen gıdaların neler olduğunu bilmek önemlidir. * İnek sütü: İnek sütünü çocuklardan uzak tutmanızı öneriyorum. Çünkü günümüzde bu kadar çok çocuğun gıda alerjisi olmasına neden olan ana faktör, inek sütüdür. Çok fazla alerjen içeren inek sütünün yerine keçi sütü tercih edin. * Pirinç: 2020 yılında yayımlanan bir makalede pirincin Amerika ve Avustralya’da en fazla alerjiye yol açan katı tetikleyici olduğu açıklandı. Türkiye’de bulunan çoğu çocuk maması yurt dışında geliyor ve bunların içinde pirinç de bulunabiliyor. Eğer pirinç içeren bir mama varsa lütfen kullanmayın. Çünkü pirinç içeren mamalarla beslenen çocukların çoğunluğunda alerji olduğu gözlenmiş. Aynı makalede yine yulafın alerjiyi tetiklediği belirtilmiş. * Turşular: Turşu yapılmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, tuzda saklanmış besinler ile konserve yiyecekler, alerjiyi çok ciddi şekilde artırır. * Olgunlaştırılmış peynirler: Eski kaşar, küflendirilmiş peynir, iki yıl toprakta bekletilen peynirler gibi... Kabuklu deniz ürünleri: Midye, istiridye, deniz tarağı, karides gibi... * Sirke: Sirke çok önemlidir. İyi bir sirke kullanmazsanız alerjiniz artabilir. * Asitli meyveler: Kivi, limon, ananas, erik, çilek, üzümsü ve dutsu meyveler. * Bakliyatlar: Özellikle kabuğuyla tüketilen bakliyatlar, alerjinin belirtilerini arttırabiliyor.

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