2023-05-23 20:06:58 Bahar alerjisine aman dikkat edin! Bahar alerjisine iyi gelebilecek bu 6 besin birer deva: Duyan şok geçirdi
Bahar alerjisinde polenler buruna girer ve göze yapışır. Gözde sulanma, kızarma, kaşınma, burunda kaşınma, burun akıntısı, burunda tıkanma, gibi belirtiler olabilir. Bahar alerjisi özellikle ilkbahar ve sonbaharda polenler nedeniyle zor durumda bırakır. Nezle (soğuk algınlığı) ile de benzer belirtiler gösterdiği için karıştırılır. Uzmanlar bu üç belirtinin bahar alerjisine işaret ettiğine dikkat çekiyor. Peki bazı yiyeceklerin alerjinize iyi gelebileceğini söylediğini biliyor muydunuz?