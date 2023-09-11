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Bağış kutusunu açınca gözlerine inanamadı! Az kalsın kusuyordu! Hemen polis çağırıp teslim ettiler

2023-09-11 11:51:31
Bağış kutusunu açınca gözlerine inanamadı! Az kalsın kusuyordu! Hemen polis çağırıp teslim ettiler

Düzenlenen bağış etkinliğinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin getirdiği kutudan çıkanlar, görenleri şaşkınlığa uğrattı. İşte detaylar... ABD'nin Arizona eyaletinde kar amacı gütmeyen 'Goodwill' adlı kuruluşa yapılan bağışların arasından insan kafatası çıktı. Phoenix kentinde etkinlik gösteren Goodwill dükkanındaki bağış kutusunda insan kafatası bulan çalışanlar, polisle irtibata geçti.

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Foto - Bağış kutusunu açınca gözlerine inanamadı! Az kalsın kusuyordu! Hemen polis çağırıp teslim ettiler

İhbarın peşinden salı gecesi dükkana gelen polis, kafatasını incelenmesi için götürdü. Üst çenesindeki dişlerden bazıları yerinde duran, lekelerle kaplı kafatasının sol göz çukuruna düzmece göz yerleştirilmiş olması dikkati çekti.

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Foto - Bağış kutusunu açınca gözlerine inanamadı! Az kalsın kusuyordu! Hemen polis çağırıp teslim ettiler

Polis Sözcüsü Lisa Berry, Maricopa Bölgesi Adli Tabip Ofisi'ndeki ilk incelemede 'gerçekliği teyit edilen' kafatasının oldukça eski olduğunun ve hiçbir suçla bağlantılı bulunmadığının belirlendiğini, adli açıdan önem arz etmediğini açıkladı. Kim tarafınca bağışlandığı bilinmeyen kafatasına incelemeler sonrası ne olacağı şu ana kadar belirlenmedi.

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