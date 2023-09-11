2023-09-11 11:51:31 Bağış kutusunu açınca gözlerine inanamadı! Az kalsın kusuyordu! Hemen polis çağırıp teslim ettiler
Düzenlenen bağış etkinliğinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin getirdiği kutudan çıkanlar, görenleri şaşkınlığa uğrattı. İşte detaylar... ABD'nin Arizona eyaletinde kar amacı gütmeyen 'Goodwill' adlı kuruluşa yapılan bağışların arasından insan kafatası çıktı. Phoenix kentinde etkinlik gösteren Goodwill dükkanındaki bağış kutusunda insan kafatası bulan çalışanlar, polisle irtibata geçti.