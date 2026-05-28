Hürmüz kapandı, tek çareleri artık Türkiye: Çılgınlar gibi petrol çıkaran ülkeyle devasa anlaşma yolda

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek. Irak ekonomisinin kalbi sayılan petrol için Ankara ve Bağdat arasında görüşmelerin yapıldığını bildiren Arap basını, Irak'ın iki ay içinde Türkiye ile petrol hattı konusunda büyük bir anlaşmaya varması gerektiğini bildirdi. Haberde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı, bu yüzden üretilen günlük 4 milyon varil petrolün dağıtımı için tek seçeneğin Türkiye olduğu dile getirildi.