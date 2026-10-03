Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yeni ayrıntılar dosyaya girdi. 314 dosya üzerinde yapılan incelemelerde 13 ihale ve 63 doğrudan teminde toplam 330,9 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin bilgileri dışında teklif hazırlanması, belediye yöneticileriyle şirketler arasındaki para hareketleri ve sahte kaşe kullanıldığı iddiaları araştırılıyor. Belediye Başkanı Vahap Seçer de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.