Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya

51 FİRMADAN 34'Ü: KAŞE VE İMZALAR BİZE AİT DEĞİL Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise teklif evraklarına ilişkin inceleme oldu. İhale dosyalarında adı bulunan 51 şirketin yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 34 firma sahibi, kendi şirketleri adına sunulan bazı tekliflerdeki kaşe ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan etti. Bu ifadeler üzerine soruşturma, bazı ihalelerde rekabet görüntüsü oluşturmak amacıyla firmaların bilgisi dışında teklif hazırlanıp hazırlanmadığı üzerinde yoğunlaştı.