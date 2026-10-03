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Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya

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Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yeni ayrıntılar dosyaya girdi. 314 dosya üzerinde yapılan incelemelerde 13 ihale ve 63 doğrudan teminde toplam 330,9 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin bilgileri dışında teklif hazırlanması, belediye yöneticileriyle şirketler arasındaki para hareketleri ve sahte kaşe kullanıldığı iddiaları araştırılıyor. Belediye Başkanı Vahap Seçer de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

#1
Foto - Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturmada belediyedeki ihale sistemine ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. 11 Mart 2026’da belediye yerleşkesinde gerçekleştirilen aramalarda el konulan 314 ihale ve doğrudan temin dosyası, incelenmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderildi.

#2
Foto - Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya

13 İŞLEMDE SEÇER'İN “OLUR” İMZASI Soruşturma kapsamında ayrıca Muhasebat Genel Müdürlüğünün incelediği 41 milyon 419 bin 452 lira tutarındaki 13 satın alma işleminde Vahap Seçer’in “olur”unun bulunduğu kaydedildi. Dosyadaki gizli tanık beyanlarında ise Seçer’in Genel Sekreteri Olcay Tok, dönemin Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve akrabası Serdal Gökayaz’ın sorumlu olduğu birimler üzerinden usulsüz ihale ve doğrudan temin işlemleri gerçekleştirildiği öne sürüldü. Bunların soruşturma dosyasındaki tanık iddiaları olduğu ve yargılama sonucunda kesinleşmiş hükümler olmadığı belirtilmeli.

#3
Foto - Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya

51 FİRMADAN 34'Ü: KAŞE VE İMZALAR BİZE AİT DEĞİL Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise teklif evraklarına ilişkin inceleme oldu. İhale dosyalarında adı bulunan 51 şirketin yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 34 firma sahibi, kendi şirketleri adına sunulan bazı tekliflerdeki kaşe ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan etti. Bu ifadeler üzerine soruşturma, bazı ihalelerde rekabet görüntüsü oluşturmak amacıyla firmaların bilgisi dışında teklif hazırlanıp hazırlanmadığı üzerinde yoğunlaştı.

#4
Foto - Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya

“ÇANTACI FİRMA” İDDİASI DOSYADA Soruşturma kapsamında tutuklanan Ferit Bişkin hakkında da dikkat çeken tespit ve beyanlar dosyaya girdi. Bişkin’in bazı ihale ve doğrudan temin belgelerini belediye çalışanlarından temin ettiği; “çantacı” olarak nitelendirilen şirketler adına kaşe ve imzalar kullanılarak teklifler hazırlandığı öne sürüldü. MASAK ve tapu incelemelerinde de belediyeden ödeme alan bazı şirketlerle belediye görevlileri ve diğer şirketler arasında şüpheli görülen para hareketlerinin bulunduğu aktarıldı.

#5
Foto - Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya

SEÇER TARIM'DAN BELEDİYEYE UZANAN İSİM Dosyada Eda Güngörer Kılıç’a ilişkin kayıtlar da yer aldı. SGK incelemelerine göre Kılıç’ın 2013-2015 yılları arasında Seçer Tarım’da yönetici sekreteri olarak çalıştığı, 2019’dan itibaren ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin Makine İkmal biriminde görev yaptığı belirlendi. Muhasebat incelemesinde usulsüzlük bulunduğu belirtilen çok sayıda doğrudan temin belgesinde Kılıç’ın imzasının bulunduğu kaydedildi.

#6
Foto - Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya

İHALE ŞİRKETLERİNDEN TAŞINMAZ İDDİASI Soruşturmanın mali ayağında MASAK kayıtları ile tapu hareketleri de incelendi. Dosyadaki tespitlere göre belediyeden ihale ve doğrudan temin yoluyla ödeme alan bazı şirketlerin sahiplerinin, tutuklu Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ile annesi adına taşınmaz satın aldığı ve bedellerin şirket sahipleri tarafından ödendiği belirlendi.

#7
Foto - Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya

VAHAP SEÇER DE GÖZALTINDA Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

#8
Foto - Bagajdan çıkan kaşeler ihale ağını ortaya çıkardı! Mersin Büyükşehir’de milyonluk dosya

Soruşturmada yer alan tanık anlatımları ve suçlamaların bir bölümü henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil. Adli süreç devam ediyor. KAYNAK:SABAH

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