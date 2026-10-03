AK Parti’den yeni ittifak sinyali! Adını bile açıkladı, Cumhur İttifakı’nın yeni adı resmen sızdırıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Meclis bahçesinden yaptığı canlı yayında Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılabileceğinin sinyalini vererek olası ittifak adının "Büyük Türkiye İttifakı" veya "Türkiye İttifakı" olabileceğini açıkladı. Siyasi kulisleri hareketlendiren bu açıklamada, 467 rakamının Türk siyasi hayatında yepyeni bir rotanın başlangıcı olduğunun altı çizildi. Karşı cephedeki ittifakların dağıldığına vurgu yapan Yayman'ın sözleri, Ankara'da yeni bir dönemin kapılarını araladı.