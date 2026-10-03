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AK Parti’den yeni ittifak sinyali! Adını bile açıkladı, Cumhur İttifakı’nın yeni adı resmen sızdırıldı

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AK Parti’den yeni ittifak sinyali! Adını bile açıkladı, Cumhur İttifakı’nın yeni adı resmen sızdırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Meclis bahçesinden yaptığı canlı yayında Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılabileceğinin sinyalini vererek olası ittifak adının "Büyük Türkiye İttifakı" veya "Türkiye İttifakı" olabileceğini açıkladı. Siyasi kulisleri hareketlendiren bu açıklamada, 467 rakamının Türk siyasi hayatında yepyeni bir rotanın başlangıcı olduğunun altı çizildi. Karşı cephedeki ittifakların dağıldığına vurgu yapan Yayman'ın sözleri, Ankara'da yeni bir dönemin kapılarını araladı.

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Foto - AK Parti’den yeni ittifak sinyali! Adını bile açıkladı, Cumhur İttifakı’nın yeni adı resmen sızdırıldı

TV100'ün Meclis bahçesinden yaptığı canlı yayına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ittifak sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - AK Parti’den yeni ittifak sinyali! Adını bile açıkladı, Cumhur İttifakı’nın yeni adı resmen sızdırıldı

Yayman, "İttifak sistemleri şu... Bir Cumhur İttifakı var, zaten karşıda bir ittifak vardı, onlar dağıldı. O konulara girmeyeceğim" diye konuştu.

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Foto - AK Parti’den yeni ittifak sinyali! Adını bile açıkladı, Cumhur İttifakı’nın yeni adı resmen sızdırıldı

Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar olabileceğini ifade eden Yayman, "Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar olabilir, yeni partiler bu ittifakın içinde olabilir. Bu ittifakın adı da 'Büyük Türkiye İttifakı' ya da 'Türkiye İttifakı' olabilir" dedi.

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Foto - AK Parti’den yeni ittifak sinyali! Adını bile açıkladı, Cumhur İttifakı’nın yeni adı resmen sızdırıldı

Yayman, sözlerinin devamında, "Ama tekrar söyleyeyim. 467 rakamı, Türk siyasal hayatında yeni bir rotanın belirleneceğinin ispatıdır" ifadelerini kullandı.

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