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Teknoloji-Bilişim
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BAE’ye son uçakların teslimatı da tamamlandı

2024-09-18 15:02:15
BAE’ye son uçakların teslimatı da tamamlandı

Birleşik Arap Emirlikleri’ne yeni GlobalEye Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Uçağının teslimatı resmen tamamlandı.

#1
Foto - BAE’ye son uçakların teslimatı da tamamlandı

Defenceturk'te yer alan habere göre, İsveç merkezli Saab şirketi tarafından paylaşılan basın bültenine göre Birleşik Arap Emirlikleri’ne yeni GlobalEye Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Uçağının (AEW&C) teslimatı gerçekleştirildi.

#2
Foto - BAE’ye son uçakların teslimatı da tamamlandı

Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan bir önceki teslimat ise Nisan 2024’te gerçekleştirilmişti. Yapılan bu teslimat ile BAE’ye tüm uçaklar teslim edilmiş oldu.

#3
Foto - BAE’ye son uçakların teslimatı da tamamlandı

Saab’ın Üst Düzey Yetkilisi Carl-Johan Bergholm tarafından yapılan açıklamada, “BAE Hava Kuvvetleri ile yakın ortaklık içinde Saab, 10 yıldan kısa bir sürede beş adet son teknoloji GlobalEye uçağından oluşan bir filo geliştirdi, üretti ve teslim etti.

#4
Foto - BAE’ye son uçakların teslimatı da tamamlandı

Bu, Saab’ın havadan erken uyarı ve kontrol segmentinde lider sağlayıcı olarak konumunu daha da güçlendiriyor.” ifadesi yer aldı.

#5
Foto - BAE’ye son uçakların teslimatı da tamamlandı

Uçakların üretimi, 2015 yılında Swing Role Surveillance System adı altında imzalanan sözleşme ile başladı. İkinci uçağın teslimiyle birlikte ek 2 uçak için başka bir sözleşme daha imzalanacağı açıklandı ve böylece teslim edilecek uçak sayısı beşe yükseldi.

#6
Foto - BAE’ye son uçakların teslimatı da tamamlandı

Toplamda 5 adet GlobalEye Havadan Erken Uyarı ve Kontrol (AEW&C) Uçağı sipariş eden Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü uçağını Şubat 2021, ikincisini Eylül 2020’de, ilkini ise 2020 Nisan ayında teslim almıştı.

#7
Foto - BAE’ye son uçakların teslimatı da tamamlandı

Bununla birlikte Ocak 2024’te Saab ile BAE Savunma Bakanlığı, AEW&C uçaklarının lojistik ve eğitim desteği için anlaşma imzalamıştı. Sözleşme, bakım ve lojistik desteğin yanı sıra eğitim hizmetlerini de içeriyor ve yaklaşık 190 milyon dolar değerinde olup, 2026 yılına kadar uzanan üç yıllık bir sözleşme süresi bulunmakta.

#8
Foto - BAE’ye son uçakların teslimatı da tamamlandı

Ek olarak Army Recognition tarafında yapılan habere göre Fransa, şu anda Saab’dan GlobalEye havadan erken uyarı ve kontrol (AEW&C) uçağını tedarik etmenin son aşamalarına yaklaşıyor. Bu hamle, 1991’den beri Fransız Hava Kuvvetleri’nin önemli bir bileşeni olan Fransa’nın eskiyen E-3F Sentry AWACS (Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi) uçağı filosunun yerini almayı amaçlıyor. GlobalEye’ın hava, deniz ve kara alanlarında önemli ölçüde genişletilmiş bir çalışma aralığı sağlayan Erieye aktif elektronik olarak taranan dizi radarına sahip gelişmiş yetenekleri nedeniyle Fransa tarafından seçildiği ifade ediliyor.

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