BAE’ye son uçakların teslimatı da tamamlandı

Ek olarak Army Recognition tarafında yapılan habere göre Fransa, şu anda Saab’dan GlobalEye havadan erken uyarı ve kontrol (AEW&C) uçağını tedarik etmenin son aşamalarına yaklaşıyor. Bu hamle, 1991’den beri Fransız Hava Kuvvetleri’nin önemli bir bileşeni olan Fransa’nın eskiyen E-3F Sentry AWACS (Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi) uçağı filosunun yerini almayı amaçlıyor. GlobalEye’ın hava, deniz ve kara alanlarında önemli ölçüde genişletilmiş bir çalışma aralığı sağlayan Erieye aktif elektronik olarak taranan dizi radarına sahip gelişmiş yetenekleri nedeniyle Fransa tarafından seçildiği ifade ediliyor.