Savunma gündemini sarsan gelişme: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurma planı çuvalladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin savaş uçaklarına, füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı tedarik edilmesi planlanan "Aşil Kalkanı" projesi ülkeyi resmen karıştırdı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunan hükümetinin, Türk SİHA ve füzelerine karşı İsrail desteğiyle geliştirdiği "Aşil Kalkanı" projesi, Yunan basınında yerden yere vuruldu. Atina meclisinde 4,5 milyar euroluk dev savunma paketi oylanırken, milyarlarca euronun dışarıya akıtılması ve yerli sanayinin dışlanması büyük bir krize dönüştü. Yunan askeri yayın organları, Türkiye’nin bölgedeki gücü karşısında bu projeyi "çöp" olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayiindeki dev atılımları Atina’da dengeleri bozdu. Yunan hükümetinin, Türk SİHA’larına ve füzelerine karşı İsrail desteğiyle hayata geçirmeye çalıştığı "Aşil Kalkanı" projesi, Yunan basınında yerden yere vuruldu.

Atina meclisinde 4,5 milyar euro değerindeki sekiz ayrı savunma programı oylanırken, projelerin verimliliği ve yerli sanayiyi dışlaması tartışmaların odağına yerleşti.

Yunan askeri yayın organı Militaire News, savunma bütçesinin dağılımını "yağmur gibi yağan milyarlar" olarak tanımlarken, bu dev bütçenin Yunan savunma sanayisine sadece yüzde 25’lik bir iş payı "dileğiyle" sunulmasına ateş püskürdü.

Özellikle Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın böylesine kritik bir bütçe görüşmesi sırasında Londra’da bulunması, hükümetin "kaçtığı" şeklinde yorumlandı.

Yunan gazetesi projenin Türkiye'nin bölgedeki gücüne karşı "pek de başarılı olmayan" bir girişim olduğunu ileri sürdü.

Diğer yandan İsrail medyasının da gündeme getirdiği haberlerde, Atina ve Tel Aviv arasında Türkiye'nin "Mavi Vatan" ve savunma doktrinlerine karşı gizli bir anlaşma imzalandığı iddia edildi. Yunanistan İsrail yapımı "Davud Sapanı" ve "Barak MX" gibi sistemler için milyonlarca euro harcamak istiyor.

Eleştirilerin hedefindeki Bakan Dendias ise Londra’dan gönderdiği mesajla projeyi savundu. "2030 Gündemi" kapsamında F-35 ve F-16 Viper modernizasyonlarının Yunanistan’ı yeni bir çağa taşıyacağını iddia eden Dendias, "Aşil Kalkanı" sayesinde Yunan topraklarının balistik füzelere ve İHA’lara karşı korunacağını savundu. Buna rağmen, F-35 altyapısı ve eski gemilerin modernizasyonu için ayrılan bütçelerin şeffaf olmaması Yunan parlamentosunda tansiyonu düşürmedi.

Her şey bir saat içerisinde oldu! Katar'da sıcak gelişme
Dünya

Her şey bir saat içerisinde oldu! Katar'da sıcak gelişme

Katar'dan yapılan açıklamaya göre; bir saat içinde ülkeye yapılan ikinci dalga füze saldırısı engellendi.
"Bir maaşa otomobil" kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'
Avrupa

“Bir maaşa otomobil” kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'

Avrupa’ya giderken “Türkiye kaybetti” paylaşımı yapan, bir aylık maaş ile otomobil alındığını sanan kitle yine hüsrana uğradı. Almanya'da to..
Almanya'dan savaş açıklaması
Dünya

Almanya'dan savaş açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "(İran'a yönelik saldırılar) Bu bizim savaşımız değil" açıklamasını yaptı.
İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu
Gündem

İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu

Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği çok sayıda füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıya ilişkin r..
Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı
Dünya

Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı

Suriye’de Şara hükümetinin bu hafta başı aldığı yeni bir karar, seçim vaadi olarak alkolü ucuzlatma sözü veren ve ölüleri bile mezarlıkta ra..
Savaş altındaki İran'da asgari ücrete rekor zam
Dünya

Savaş altındaki İran'da asgari ücrete rekor zam

Savaş ve ağır yaptırımların kıskacındaki İran’da, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. İran Çalışma Bakanı Ahmed..
