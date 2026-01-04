  • İSTANBUL
BAE, Zayıflama kahvesi içerken kalp krizi olabilir diyerek ilan etti! Hangi çay iyi gelir? Karanfil çayı zayıflatır mı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BAE'de bulunan bilim insanları zayıflama kahveleri kalp krizi riskini arttırıyor diyerek ilan etti. Dondurucu soğukta içilen çay fayda verirken bu çay adeta güçlü bir fırsat sunuyor. Zayıflamak için aceleci olanlar bilim insanları cevap verdi.

#1
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah Üniversitesi araştırmacıları, sarımsak özütünün ağız sağlığında “altın standart” kimyasal içeriklerle yarışabileceğini gösteren yeni bir çalışma yayımladı. Bae zayıflama kahvesi içerken kalp krizi gelebilir diyerek ilan etti. Peki zayıflamaya hangi çay iyi gelir? Karanfil çayı zayıflatır mı?

#2
Journal of Herbal Medicine’de yayınlanan araştırmaya göre, sarımsak özütü içeren gargaralar, diş çürüklerine yol açan Mutans Streptococci bakterilerini etkili şekilde yok ediyor. Araştırmada, sarımsağın etkisi konsantrasyona bağlı olarak değişiyor. Yüzde 2,5’lik çözeltiler standart gargaraların gerisinde kalırken, yüzde 3’lük konsantrasyon piyasadaki en güçlü kimyasal gargaraları geride bırakıyor. Binlerce yıldır sağlık amacıyla kullanılan sarımsak, içeriğindeki allicin bileşiği sayesinde bakterilerin çoğalmasını engelliyor ve hücresel düzeyde savunma sağlıyor. Ancak uzmanlar, sarımsak bazlı gargaraların keskin tadı, ağız kokusu ve hafif yanma hissi gibi olumsuz yönlerinin de olabileceğine dikkat çekiyor.

#3
Peki, zayıflamaya hangi çay iyi gelir? Hangi çayları içmeliyiz? Zayıflamanın da kilo almanın da belirli başlı kuralları vardır. Kilo almak için bol kalorili gıdalar yemek, spor ve enerji yakan hareketler yapmaktan kaçınmak gerekirken kilo vermek için bunların tam tersini yapmak gerekmektedir. Yani düşük kalorili gıdalar yemek ve hareketli bir yaşam tarzı sürdürmek gerekmektedir.

#4
Zayıflamak için mucizevi bir formül, gıda ya da içecek yoktur. Bu anlamda karanfil çayının zayıflamaya etkisi nedir? sorusunun cevabı çok nettir. Tek başına karanfilin çayını, suyunu ya da yağını tüketmek zayıflamak için yeterli değildir. Düzenli ve sağlıklı beslenerek, kalorisi düşük gıdalar tüketerek, bol bol su içerek, düzenli spor yaparak sağlıklı bir şekilde kilo verilir. Bunları yaparken ekstra karanfil çayı içmek ise metabolizmayı hızlandırır ve acıkma hissini geciktirir. Ayrıca karanfilin yağ yakıcı özelliği bulunması nedeniyle günde bir bardak karanfil çayı içilmesi zayıflamaya yardımcı olacaktır. Fazla kilolardan kurtulmak göz korkutucu görünebilir, ancak bir kadının sadece dört yaşam tarzı değişikliğiyle mümkün. En çok da beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar! Gün içerisinde 1 litre suyun içerisine tarçın, zencefil ve zerdeçal eşit miktarlarda katıp Bir karışım hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz bu karışım sayesinde açlık hissetmezsiniz. Çünkü bu üçlünün tok tutucu özellikleri bulunmaktadır. Etkili ve kalıcı zayıflamanın formülü düzenli ve sağlıklı beslenmekten geçer. Akşam saat 8’den sonra yemek yeme alışkanlığı bırakıldığı takdirde kalıcı kilolar verilmektedir. Popülist liderleri beğendikleri bu çay zayıflamaya iyi gelir. Kilo verme döneminde karbonhidratlı gıdalar ve şekerli gıdaları tüketmemek çok önemlidir. Karanfil Çayı Tarifi 3 Kilo Garantili Karanfil Çayı Genellikle zencefil ve tarçın gibi bitkilerle bir arada tercih edilen karanfil çayı, sağlığa oldukça faydalı bir bitki çayıdır. Kokusu ve tadıyla da dikkat çeken bu enfes tarif, metabolizmanızı hızlandırmaya da katkı sunacaktır. Doktorunuza danışarak oluşturacağınız zayıflama programlarınıza katkı sunabilecek karanfil çayı, lezzetiyle de kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Malzemeler; 1 tatlı kaşığı karanfil 1 çubuk tarçın 2 dilim zencefil 4 bardak sıcak su Karanfil Çayı Tarifi Yapılışı Ocağa suyumuzu koyup kaynatıyoruz. Kaynayan suya bütün malzemeyi ekleyip 5 dk orta ateşte kaynatıyoruz ve uygun bir şişeye süzüyoruz. Sabah aç karnına kahvaltıdan önce büyük bir bardak sıcak ılık soğuk nasıl içmek istersek içiyoruz. 30 dk sonra kahvaltı yapıyoruz. Bir büyük bardaklık kalıyor zaten kalan suyumuzu akşam yemeğinden önce yine içiyoruz ve yarım saat sonra yemeğimizi yiyoruz. Arkadaşlar bunu deneyen ve sonuç alanlar var eğer düzenli yapılırsa ve yediklerinize biraz dikkat ederseniz tabi ki tatlı ve hamur işini hayatınızdan çıkarırsanız kesinlikle kilo verirsiniz. Unutmamak gerekir ki hiçbir gıda ya da içecek tek başına zayıflamak için etkili değildir. Uygulanan alternatif yöntemler sadece zayıflama sürecinde destekleyici olmaktadırlar. sırf zayıflamak uğruna içeriğinde ne olduğu belli olmayan ürünleri kullanmak da sağlık açısından oldukça zararlıdır. En doğru yöntem, düzenli, dengeli beslenmek ve spor yapmaktır. HANGİ ÇAY İYİ GELİR? Yeşil çay, zayıflama sürecinde en popüler çaylardan biridir; içerdiği antioksidanlar sayesinde yağ yakımını artırır. Beyaz çay, Oolong çayı ve pu-erh çayı da yine yağ yakımını destekleyen önemli seçeneklerdir. Yeşil çay, zencefil çayı ve oolong çayı, kalori yakımı konusunda en etkili bitki çayları olarak bilinir. Bu çaylar, antioksidanlar ve doğal yağ yakıcı bileşenler içerir, vücudu zinde tutar ve yağ yakımını hızlandırır.

