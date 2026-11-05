Türkiye için Eurofighter gelişmesini dünyaya duyurdular: Biz başladık
İngiliz savunma sanayi devi BAE Systems, Türkiye için üretilmesi planlanan Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiliz savunma sanayi devi BAE Systems, Türkiye için üretilmesi planlanan Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.
GDH Haber'de yer alan habere göre, BAE Systems, Türkiye için üretilecek ilk Eurofighter Typhoon savaş uçağının ön gövde montajına İngiltere'de başlandığını duyurdu.
İngiltere merkezli savunma devi BAE Systems, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım sürecinde üretim aşamasına geçildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri için hazırlanacak ilk savaş uçağının ön gövde montaj çalışmalarının İngiltere'de resmen başladığı bildirildi. Üretim faaliyetlerinin İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Samlesbury tesislerinde yürütüldüğü belirtilirken, bu gelişme Türkiye'nin Eurofighter tedarik programında somut bir aşamaya geçildiğini ortaya koydu.
Söz konusu gelişme, Türkiye'nin 20 adet yeni Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarikine yönelik sözleşmeyi imzalamasının ardından üretim faaliyetlerinde kaydedilen yeni bir aşamayı oluşturuyor. Türkiye, sözleşmeyle birlikte Eurofighter Typhoon programının 10'uncu kullanıcısı olmuştu.
Türkiye için üretilecek ilk Eurofighter Typhoon'un farklı bölümlerine yönelik çalışmalar Avrupa genelinde eş zamanlı yürütülüyor. Ön gövde İngiltere'de BAE Systems tarafından hazırlanırken, orta gövdenin üretimi Almanya'da Airbus Defence and Space tesislerinde devam ediyor. Uçağın diğer kritik parçaları da programın ortak ülkelerinde üretiliyor.
Türk Hava Kuvvetleri temsilcileri de kısa süre önce BAE Systems'ın Lancashire'daki Samlesbury üretim tesisini ziyaret ederek Türkiye için yürütülen çalışmalarda gelinen son durumu yerinde inceledi.
BAE Systems Türkiye Başkan Yardımcısı Dave Ward, Türkiye'nin ilk Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretiminde ulaşılan aşamaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: Bu, program açısından heyecan verici bir an ve Avrupa savunma sanayiinin Türk müşterimize verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek için yoğun şekilde çalıştığının bir göstergesi.
Typhoon, Türkiye'nin ön cephe hava gücünün önemli bir parçası haline gelecek ve NATO'nun muharip hava gücünün belkemiği olarak konumunu daha da güçlendirecek. Bu son gelişme, söz konusu hedefin gerçeğe dönüşmesi yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.
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