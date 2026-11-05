Patronlardan asgari ücret çıkışı: Rakam verdiler

Enflasyonun yanı sıra beklenti enflasyonunun da işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kaydeden Gülsoy, yılbaşında yapılması beklenen asgari ücret artışının şimdiden fiyatlara yansıtılmaya başlandığını ifade etti. İşletmelerin maliyet artışlarını karşılayabilmek amacıyla fiyatlarını kasım ve aralık aylarından itibaren güncelleme eğiliminde olduğunu belirten Gülsoy, bu durumun yılın son çeyreğinde enflasyonist baskıyı artırdığını söyledi. Erken fiyatlama eğiliminin önüne geçilmesi için asgari ücret vergi indirimi ve işveren desteklerine ilişkin açıklamaların vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini vurguladı.