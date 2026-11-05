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Ekonomi
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Patronlardan asgari ücret çıkışı: Rakam verdiler

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Patronlardan asgari ücret çıkışı: Rakam verdiler

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, asgari ücret gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Rakam veren Gülsoy, işçi ve işveren dengesinin korunması gerektiğini savundu.

#1
Foto - Patronlardan asgari ücret çıkışı: Rakam verdiler

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, asgari ücret artışının tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak işveren üzerindeki maliyet yükünün azaltılmasının önemine dikkat çekti. Yatırım fonlarında yaşanan likidite sorununun reel sektörü olumsuz etkilediğini, finansmana erişimin zorlaştığını ve işletmelerin mevcut istihdamı korumakta güçlük çektiğini ifade eden Gülsoy, enflasyonla mücadele kapsamında Para Politikası Kurulu toplantılarının yılda 8 yerine 12 kez yapılması önerisini de yineledi.

#2
Foto - Patronlardan asgari ücret çıkışı: Rakam verdiler

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomik gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “iş dünyamız mevcut istihdamı korumakta bile zorlanmaktadır, personel maliyetleri işletmelerin belini bükmektedir” Gülsoy, Türkiye ekonomisinde ticaret ve sanayi sektörlerinin kritik bir süreçten geçtiğini belirtti.

#3
Foto - Patronlardan asgari ücret çıkışı: Rakam verdiler

Enflasyonun yanı sıra beklenti enflasyonunun da işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kaydeden Gülsoy, yılbaşında yapılması beklenen asgari ücret artışının şimdiden fiyatlara yansıtılmaya başlandığını ifade etti. İşletmelerin maliyet artışlarını karşılayabilmek amacıyla fiyatlarını kasım ve aralık aylarından itibaren güncelleme eğiliminde olduğunu belirten Gülsoy, bu durumun yılın son çeyreğinde enflasyonist baskıyı artırdığını söyledi. Erken fiyatlama eğiliminin önüne geçilmesi için asgari ücret vergi indirimi ve işveren desteklerine ilişkin açıklamaların vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Patronlardan asgari ücret çıkışı: Rakam verdiler

İş dünyasının yeni istihdam oluşturmak bir yana mevcut çalışanlarını korumakta dahi zorlandığını dile getiren Gülsoy, asgari ücretin 35-37 bin 500 TL seviyesinde belirlenmesi halinde sigorta, kıdem tazminatı karşılığı ve diğer yasal yüklerle birlikte bir çalışanın işverene toplam maliyetinin 50-55 bin TL’ye ulaşabileceğini kaydetti.

#5
Foto - Patronlardan asgari ücret çıkışı: Rakam verdiler

Bu maliyetin 10 çalışanı bulunan bir işletmede aylık 550 bin TL’ye 100 çalışanı bulunan bir işletmede ise 5,5 milyon TL’ye ulaşabileceğine dikkat çeken Gülsoy, personel giderlerinin işletmelerin en ağır sabit maliyet kalemlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

#6
Foto - Patronlardan asgari ücret çıkışı: Rakam verdiler

Aralık ayında başlayacak 2027 yılı asgari ücret belirleme sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Gülsoy, çalışanların satın alma gücünün korunmasının öncelikleri olduğunu ancak işletmelerin sürdürülebilirliğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Asgari ücret artışının yaratacağı maliyet baskısının azaltılması için üç temel adım öneren Gülsoy, işveren üzerindeki vergi ve SGK yüklerinin önemli ölçüde hafifletilmesini, işveren asgari ücret desteğinin piyasa koşullarına uygun seviyeye çıkarılmasını ve üretim ile istihdamı koruyacak bölgesel ve sektörel teşviklerin devreye alınmasını istedi. KAYNAK: KAYSERİ OLAY

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