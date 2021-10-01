Bademi ıslatıp kabuğunu soyarak yerseniz bakın ne oluyor!

1. SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR Sindirim açısından ıslatılmış badem, çiğ veya kavrulmuş bademden daha iyidir. Badem veya başka bir şey olsun, ıslattığımız her şey sindirim sisteminin parçalanması için çiğnenmesi kolay ve daha yumuşaktır. Badem zengin bir antioksidan kaynağıdır ve onları ıslattığımızda faydaları çoğalır. Ayrıca bademleri ıslatmak, vücudunuzun yağları sindirmesine yardımcı olan bir enzim olan lipazın salınmasına yardımcı olur.