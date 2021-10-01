2021-10-01 12:24:34 Bademi ıslatıp kabuğunu soyarak yerseniz bakın ne oluyor!
Badem, besleyiciliğinin yanı sıra mükemmel bir lif, protein, E vitamini, magnezyum, manganez, bakır, fosfor kaynağı… Ve liste uzayıp gidiyor. Kilo kaybından iyi kemik sağlığına, ruh halinizi iyileştirmeye, kalp hastalıkları riskini düşürmeye, kansere, şeker hastalığına kadar pek çok sağlık araştırması, düzenli badem tüketiminin birçok faydasını doğrulamaktadır. Bir araştırmaya göre, insanlar daha fazla miktarda fıstık, ceviz ve badem tüketerek meme kanseri riskini, tüketmeyenlere göre azaltabilirler. Bir diğeri, bademlerin kan dolaşımındaki antioksidan seviyelerini önemli ölçüde artırdığını, kan basıncını düşürdüğünü ve kan akışını iyileştirdiğini kanıtlıyor. Magnezyum kan şekeri düzeylerini yönetmeye yardımcı olduğu için Tip 2 Diyabet hastaları da badem tüketiminden yararlanır.,