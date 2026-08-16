ABD hayalet bombardıman filosunu büyütüyor! B-21 Raider üretiminde gaza bastılar

ÜRETİMİN MERKEZİ KALİFORNİYA B-21'lerin nihai montajı Northrop Grumman'ın Palmdale, California'daki tesisinde gerçekleştiriliyor. Program kapsamında diğer üretim faaliyetleri ise ABD'nin farklı bölgelerine yayılmış durumda. B-21 projesinin arkasında oldukça büyük bir sanayi ağı bulunuyor. Northrop Grumman'ın verdiği bilgilere göre programda şirket, tedarikçiler ve ABD Hava Kuvvetlerinden 8 binden fazla kişi görev yapıyor. Tedarik zincirinde ise 40 eyalete yayılmış 400'den fazla şirket bulunuyor. YAZILIM SERTİFİKASYON SÜRESİ YÜZDE 50 AZALDI B-21 programında klasik uçak üretiminden farklı olarak dijital mühendislik yoğun biçimde kullanılıyor. Northrop Grumman, geliştirdiği dijital ekosistem sayesinde uçuş testlerinden elde edilen verilerin gerçek zamanlı değerlendirilebildiğini ve yazılım sertifikasyon süresinin yüzde 50 azaltıldığını bildiriyor. Artırılmış gerçeklik ve dijital üretim araçları da teknisyenlerin mühendislik ekipleriyle daha yakın çalışmasını ve üretim sürecindeki sorunların daha erken aşamada tespit edilmesini amaçlıyor.