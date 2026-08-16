ABD hayalet bombardıman filosunu büyütüyor! B-21 Raider üretiminde gaza bastılar
ABD'nin gelecekteki uzun menzilli hava gücünün merkezine yerleştirdiği altıncı nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider'da üretim hızlanıyor. Northrop Grumman, üretim kapasitesini büyütmek için milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparken ABD Hava Kuvvetleri de başlangıçta en az 100 uçak olarak planlanan filonun daha da büyütülmesi ihtiyacını değerlendiriyor. İlk B-21'in 2027'de Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaşması planlanıyor.