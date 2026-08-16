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ABD hayalet bombardıman filosunu büyütüyor! B-21 Raider üretiminde gaza bastılar

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ABD hayalet bombardıman filosunu büyütüyor! B-21 Raider üretiminde gaza bastılar

ABD'nin gelecekteki uzun menzilli hava gücünün merkezine yerleştirdiği altıncı nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider'da üretim hızlanıyor. Northrop Grumman, üretim kapasitesini büyütmek için milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparken ABD Hava Kuvvetleri de başlangıçta en az 100 uçak olarak planlanan filonun daha da büyütülmesi ihtiyacını değerlendiriyor. İlk B-21'in 2027'de Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaşması planlanıyor.

#1
Foto - ABD hayalet bombardıman filosunu büyütüyor! B-21 Raider üretiminde gaza bastılar

ABD, dünyanın en gelişmiş stratejik bombardıman uçaklarından biri olması hedeflenen B-21 Raider için üretim kapasitesini artırıyor. Northrop Grumman ile ABD Hava Kuvvetleri, düşük görünürlük, uzun menzil ve yeni nesil görev sistemleriyle donatılan B-21'in daha hızlı üretilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şirket, üretim altyapısının gelecekte filonun daha da büyütülmesine imkân sağlayacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

#2
Foto - ABD hayalet bombardıman filosunu büyütüyor! B-21 Raider üretiminde gaza bastılar

B-21 İÇİN MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM Northrop Grumman'ın B-21'e ayırdığı kaynak programın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Şirket, B-21 programının dijital teknolojileri ve üretim altyapısına bugüne kadar 5 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. Bu yatırım yalnızca uçağın fiziksel üretim hatlarını değil, dijital mühendislik, yazılım geliştirme, test ve yeni nesil üretim sistemlerini de kapsıyor. Northrop Grumman'ın 2026 yılı toplam sermaye harcaması beklentisi ise 1,85 milyar dolar seviyesinde. Şirketin nisan ayındaki yatırımcı görüşmesinde, B-21'in artan üretim kapasitesini desteklemek amacıyla 2026'da ilave 200 milyon dolarlık yatırım yapılacağı belirtilmişti.

#3
Foto - ABD hayalet bombardıman filosunu büyütüyor! B-21 Raider üretiminde gaza bastılar

ABD DAHA FAZLA B-21 İSTİYOR B-21 programındaki asıl dikkat çekici gelişmelerden biri ise filonun gelecekteki büyüklüğü. Northrop Grumman, yaptığı üretim yatırımlarının yalnızca mevcut siparişleri karşılamaya yönelik olmadığını, gelecekte Raider filosunun büyütülmesi için esneklik sağlayacağını açıkça belirtiyor. Bu durum, ABD'nin uzun vadede B-21 sayısını başlangıçta hedeflenen en az 100 uçaklık filonun üzerine çıkarabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Üretim altyapısının şimdiden genişletilmesi, Washington'ın önümüzdeki yıllarda uzun menzilli ve düşük görünürlüklü bombardıman kapasitesine daha fazla ağırlık vereceğinin önemli işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

#4
Foto - ABD hayalet bombardıman filosunu büyütüyor! B-21 Raider üretiminde gaza bastılar

RADARA YAKALANMADAN DERİNLERE SIZACAK Northrop Grumman, B-21 Raider'ı altıncı nesil uçak olarak tanımlıyor. Yeni nesil stealth teknolojileriyle geliştirilen uçak; gelişmiş ağ bağlantıları, sensörler, silah sistemleri ve açık sistem mimarisini aynı platformda bir araya getiriyor. Tasarımın temel amacı, yoğun hava savunma sistemleriyle korunan yüksek tehdit ortamlarında görev yapabilmek. B-21 aynı zamanda gelecekte yeni silahların, yazılımların, sensörlerin ve görev sistemlerinin daha kolay entegre edilebilmesine imkân sağlayacak şekilde geliştiriliyor. Bu özellik, Raider'ın yalnızca bugünün değil, önümüzdeki onlarca yılın hava savaşlarına göre güncellenebilmesini amaçlıyor.

#5
Foto - ABD hayalet bombardıman filosunu büyütüyor! B-21 Raider üretiminde gaza bastılar

ÜRETİMİN MERKEZİ KALİFORNİYA B-21'lerin nihai montajı Northrop Grumman'ın Palmdale, California'daki tesisinde gerçekleştiriliyor. Program kapsamında diğer üretim faaliyetleri ise ABD'nin farklı bölgelerine yayılmış durumda. B-21 projesinin arkasında oldukça büyük bir sanayi ağı bulunuyor. Northrop Grumman'ın verdiği bilgilere göre programda şirket, tedarikçiler ve ABD Hava Kuvvetlerinden 8 binden fazla kişi görev yapıyor. Tedarik zincirinde ise 40 eyalete yayılmış 400'den fazla şirket bulunuyor. YAZILIM SERTİFİKASYON SÜRESİ YÜZDE 50 AZALDI B-21 programında klasik uçak üretiminden farklı olarak dijital mühendislik yoğun biçimde kullanılıyor. Northrop Grumman, geliştirdiği dijital ekosistem sayesinde uçuş testlerinden elde edilen verilerin gerçek zamanlı değerlendirilebildiğini ve yazılım sertifikasyon süresinin yüzde 50 azaltıldığını bildiriyor. Artırılmış gerçeklik ve dijital üretim araçları da teknisyenlerin mühendislik ekipleriyle daha yakın çalışmasını ve üretim sürecindeki sorunların daha erken aşamada tespit edilmesini amaçlıyor.

#6
Foto - ABD hayalet bombardıman filosunu büyütüyor! B-21 Raider üretiminde gaza bastılar

İLK RAIDER 2027'DE ÜSSE GİDECEK Programın takvimindeki kritik tarih ise 2027. Northrop Grumman'ın son açıklamalarına göre ilk B-21 Raider'ın 2027 yılında Güney Dakota'daki Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaşması planlanıyor. Birden fazla B-21'in halen uçuş testlerinde bulunduğu da şirket tarafından doğrulandı. Üretim kapasitesinin hızla genişletilmesi ve ABD Hava Kuvvetleri'nin gelecekte daha büyük bir filoya ihtiyaç duyup duymadığını değerlendirmesi, B-21 programını Amerikan askeri havacılığının en kritik projelerinden biri haline getiriyor. Washington'ın vereceği nihai karar filonun büyütülmesi yönünde olursa, B-21 Raider'ın üretim hızının ve programın toplam büyüklüğünün önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenebilir.

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