Bakan Çiftçi'den kirli çarkın elebaşlarına tokat gibi cevap! Dindar halkımız başka, şantaj ve rant şebekesi Alihan Kuriş çetesi başka!

Akamete uğramaması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bugün de burada bulunmamızın bir sebebi, Diyarbakır-Erzurum Spor maçı var. İnşallah bugün saat 21.30’da güzel bir maç olacak. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olacak. Bunu temin etmek için, buna şahitlik etmek üzere bugün sizlerle beraberiz. İnanıyorum ki bu süreci iyi yönetebilirsek, bu maç burada güzel başlar, bundan sonra da devam ederse Terörsüz Türkiye sürecine mutlaka olumlu yönde biz katkı sunacağına inanıyoruz. Onun için de bu süreç sadece siyasilerin yönetmesi gereken bir süreç değil. Burada spor kulüplerine de görev düşüyor. Sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor. Üniversitelere de görev düşüyor. Vatandaşlarımıza da görev düşüyor. İnşallah tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak. Bir eşiği daha atlamış olacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Onun için hepimizin bu konuda elinden geleni yapmasında devlet-millet açısından fayda var” dedi.