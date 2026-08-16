Bakan Çiftçi'den kirli çarkın elebaşlarına tokat gibi cevap! Dindar halkımız başka, şantaj ve rant şebekesi Alihan Kuriş çetesi başka!

‘AK PARTİ'NİN İKTİDARA GELMESİYLE BERABER DİNİ CEMAATLERE YÖNELİK BİR ÖZGÜRLÜK ORTAMI OLUŞTU’ Bakan Çiftçi, AK Parti döneminde dini cemaatlere yönelik özgürlük ortamı oluştuğunu belirterek, şöyle dedi: “Bakınız ben 30 senedir İçişleri Bakanlığı teşkilatının içindeyim. Kaymakam olarak, Vali olarak, mecliste görev yaptım. Mesela 2003 yılında Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kaymakamdım. Bu Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütünün o dönemlerde bir yurduna gittik, denetleme maksadıyla. İlçe kaymakamı olarak ben gidiyorum. İlçe jandarma, ilçe emniyet, mal müdürü, yazı işleri müdüründen müteşekkil bir komisyonumuz vardı. Binayı dolaşıyoruz. Öğrenci yurdu olarak kullanılan binayı dolaşıyoruz. Bir salonun önüne geldik katları dolaşırken. Diğer yerlerinde hepsinde mutlaka bir tabela var, ne maksatla kullanıldığını gösteren tabelalar var.