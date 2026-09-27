Aziz Yıldırım: Paraları yediniz erkek gibi yedik deyin: Niyetimi bozuyorsunuz, abdesti değiştireceğiz...

Alacağım var 3 milyon ekstra, bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik. Biz dedik ki 3 milyon ödenecek anlaşma yok bizde. Adam anlaşmayı gönderdi. İçinizden iki arkadaş, Kante ile sözleşme yapıyor. Çağlar'ın sözleşmesini feshedersek, menajere 3 milyon Euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz, temmuz başı. Ben görevdeyim ya. Biz imzalamıyoruz, siz imzalıyorsunuz. Bunu halledeceksiniz. Mahkemeyse mahkeme. Siz ödeyeceksiniz. -Üniversite için 10 sene çalıştım. 2018’in başında Ankara’ya gittim, izin aldık ve üniversiteyi açtık. Sayın Vefa Küçük ve Recep Bey’le binayı kiraladık. Sonra biz ayrıldıktan sonra yapmadılar, bunu kiraya verdiler. Sorun yok. Ama sıkıntı şu: Üniversite artık Fenerbahçe’nin değil. Siz suç işlediniz, 10 sene daha uzattınız. Fenerbahçe’nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimsenin malına çökemez. Önceki yönetimi ibra etmeyeceğim, haberiniz olsun. Gelin burada anlatın.