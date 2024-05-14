2024-05-14 12:54:43 Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım başkanlık için tekrar aday olacağını açıkladı. Yıldırım seçimi kazanması halinde takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho’yu getireceğini vaat etti. Yıldırım'ın ünlü yıldızı sarı-lacivertli takıma kazandırmak için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte Yıldırım'ın transfer edeceği o yıldız ve detaylar...