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Spor
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Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

2024-05-14 12:54:43
Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım başkanlık için tekrar aday olacağını açıkladı. Yıldırım seçimi kazanması halinde takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho’yu getireceğini vaat etti. Yıldırım'ın ünlü yıldızı sarı-lacivertli takıma kazandırmak için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte Yıldırım'ın transfer edeceği o yıldız ve detaylar...

1
#1
Foto - Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, dün başkanlık için tekrar aday olma kararı aldığını açıkladı. “Adaylığını açıkladı, açıklayacak” tartışmaları yaşanan Aziz Yıldırım’ın bu kararı gündeme bomba gibi düştü.

#2
Foto - Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Çarpıcı açıklamalarda da bulunan Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüştüğünü söyledi.

#3
Foto - Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Aziz Yıldırım, kimseyle kavga etmeyeceklerini vurgulayarak “Fenerbahçe’nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek bir organizasyon içerisinde geleceğiz. Bizim kavgamız, Fenerbahçe’nin büyük olmasını sağlamaktır” diye konuştu.

#4
Foto - Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Yıldırım, Fenerbahçe’nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda ‘Bizim çocuğumuz’ diyerek devam etme lüksü olmadığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

“Fenerbahçe, artık büyük hocalarla mücadele etmelidir. Jose Mourinho ile geçen hafta yüz yüze görüştüm. Kendisine ‘Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var’ dedim. O da bunu memnuniyetle karşıladı. Seçimi kazanmamız halinde Fenerbahçe’nin başına Mourinho’yu getireceğim.

#6
Foto - Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Biz seçilmesek bile Fenerbahçe’nin başına gelmesi gerektiğini de kendisine ilettim. Ne kadar isterse o kadar oyuncu da alacağız. Mourinho, Konyaspor-Fenerbahçe maçını canlı izlediğini söyledi. Fenerbahçe’yi çalışıyor” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Yıldırım’ın Mourinho’nun da listesinde yer alan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku’yu da Fenerbahçe’ye kazandırmak için şimdiden girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

#8
Foto - Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Chelsea’nin Belçikalı golcüyü bonservisiyle göndermeye öncelik verdiği öğrenildi. Ancak Suudi Arabistan kulüpleri dışında 40 milyon euroluk bonservis beklentisini karşılayacak bir takım yok. Bu nedenle Maviler’in bir kez daha kiralama seçeneğine razı olma ihtimali yüksek görünüyor.

#9
Foto - Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Aziz Yıldırım’ın iş dünyasının ünlü isimlerinin de desteğini arkasına aldığı kaydedildi.

#10
Foto - Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Yıldırım’a Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Murat Ülker gibi isimlerin yönetime girmeden dışarıdan destek vereceği bildirildi.

#11
Foto - Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Aziz Yıldırım yarın saat 13:30’da düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını resmi olarak bir kez daha duyuracak ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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