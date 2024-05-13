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Spor
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Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

2024-05-13 15:30:43
Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

Gündeminde başkanlık seçimi olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#1
Foto - Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

Sarı-lacivertlilerde yönetimin istifa etmesini isteyen bir grup kongre ve divan üyesinin, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması için harekete geçtiği öne sürüldü.

#2
Foto - Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.

#3
Foto - Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

Aziz Yıldırım'ın ise hafta içi düzenlenecek bir basın toplantısıyla Fenerbahçe başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

#4
Foto - Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşırken tribünlerde protesto vardı. Sarı-lacivertliler, zirve yarışından Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken şampiyonluk mucizelere kaldı.

#5
Foto - Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

Fenerbahçe'de tribünler, 3-0 öne girilen Kayserispor maçının son anlarından Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

#6
Foto - Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı.

#7
Foto - Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

Yönetimi istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

#8
Foto - Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı.

#9
Foto - Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

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