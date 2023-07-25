Azerbaycan'ın saklı incisi: Sim Köyü

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün popülerliği daha ön plana çıksa da ülkenin dört bir yanında saklı cennetler mevcut. Bu yerlerden biri de Talış dilinde “kaygan, kayalık” anlamına gelen Sim Köyü. Bir kayanın üzerine kurulu köy anlamında gelen Sim Köyü, Azerbaycan'ın güneydoğu koridorunun büyük bir bölümünü kaplayan ve Talış Dağları'nın kalbinde yer alıyor. Olağanüstü doğasıyla: Sim Köyü Bakü’ye 4 saat mesafede yer alan Astara şehri de bu dağlar arasında bir yeşillikler diyarı. Bu diyarın içerisinde saklı bir cennet Sim Köyü ise keşfedilmeyi bekliyor. Dört mevsim ziyaret edilebilen Hırkan Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Sim Köyü’nde doğanın güzelliklerinde kaybolabilir, Hazar Denizi'nin uçsuz bucaksız nefes kesen manzarasında anı ölümsüzleştiren fotoğraflar çekilebilir ve köye düzenlenen yürüyüş turları ile macera dolu bir keşif yapabilirsiniz. Büyülü devasa ağaçlar, yosunlarla kaplı kayalıklar, el değmemiş doğası arasında göz alıcı tarihi evleriyle gezginlerin harika bir tatil deneyimine davet ediyor. Semaverde demlenmiş Astara çayı eşliğinde yapacağınız piknikler için mükemmel bir yerler olan Sim Şaleleri de bu noktalardadır. Şelalelere ulaşım kolay değil ancak köy halkı bu konuda da gezginler için her şeyi düşünmüş ve nefes kesecek kadar dar yollardan UAZ veya Niva araçlarla şelalenin yakınına kadar götürüyorlar. Nehrin üzerinden geçen mest edici manzaralar ve yerel lezzetler sunan rahat bir kafe ile bir başka manzara da Beyaz Köprü. 35 metrelik şelale köyün orta kısmına çok yakın bir yerde bulunuyor. Şelaleye ulaşmak için parkur boyunca yaklaşık 1000 metre yürümek gerekiyor. Şelalenin eteğinde akan nehir ile çevresinde ormanlık alan güzel bir görüntü oluşturuyor. Aşırı sıcak havalarda oldukça serin olan bölge doğaseverlerin ilgisini çekiyor.