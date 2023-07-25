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Azerbaycan'ın saklı incisi: Sim Köyü
Dünya
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Azerbaycan'ın saklı incisi: Sim Köyü

2023-07-25 15:01:26
Azerbaycan'ın saklı incisi: Sim Köyü

Azerbaycan’ın Talış Dağları’nın kalbinde yer alan Sim Köyü’nde yapılacaklar listesi oldukça uzun. Sim Köyü’nde şelale çevresinde keyifli anılar biriktiriliyor ya da köyün sonundaki ormanda doğayla baş başa kalınabiliyor.

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Foto - Azerbaycan'ın saklı incisi: Sim Köyü

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün popülerliği daha ön plana çıksa da ülkenin dört bir yanında saklı cennetler mevcut. Bu yerlerden biri de Talış dilinde “kaygan, kayalık” anlamına gelen Sim Köyü. Bir kayanın üzerine kurulu köy anlamında gelen Sim Köyü, Azerbaycan'ın güneydoğu koridorunun büyük bir bölümünü kaplayan ve Talış Dağları'nın kalbinde yer alıyor. Olağanüstü doğasıyla: Sim Köyü Bakü’ye 4 saat mesafede yer alan Astara şehri de bu dağlar arasında bir yeşillikler diyarı. Bu diyarın içerisinde saklı bir cennet Sim Köyü ise keşfedilmeyi bekliyor. Dört mevsim ziyaret edilebilen Hırkan Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Sim Köyü’nde doğanın güzelliklerinde kaybolabilir, Hazar Denizi'nin uçsuz bucaksız nefes kesen manzarasında anı ölümsüzleştiren fotoğraflar çekilebilir ve köye düzenlenen yürüyüş turları ile macera dolu bir keşif yapabilirsiniz. Büyülü devasa ağaçlar, yosunlarla kaplı kayalıklar, el değmemiş doğası arasında göz alıcı tarihi evleriyle gezginlerin harika bir tatil deneyimine davet ediyor. Semaverde demlenmiş Astara çayı eşliğinde yapacağınız piknikler için mükemmel bir yerler olan Sim Şaleleri de bu noktalardadır. Şelalelere ulaşım kolay değil ancak köy halkı bu konuda da gezginler için her şeyi düşünmüş ve nefes kesecek kadar dar yollardan UAZ veya Niva araçlarla şelalenin yakınına kadar götürüyorlar. Nehrin üzerinden geçen mest edici manzaralar ve yerel lezzetler sunan rahat bir kafe ile bir başka manzara da Beyaz Köprü. 35 metrelik şelale köyün orta kısmına çok yakın bir yerde bulunuyor. Şelaleye ulaşmak için parkur boyunca yaklaşık 1000 metre yürümek gerekiyor. Şelalenin eteğinde akan nehir ile çevresinde ormanlık alan güzel bir görüntü oluşturuyor. Aşırı sıcak havalarda oldukça serin olan bölge doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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Foto - Azerbaycan'ın saklı incisi: Sim Köyü

Bal kayalığı Bal kayalığı uçurumu köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 850 metre yükseklikte bulunuyor. Daha önce yaban arılarının balı uçurum boyunca buraya akın ettiğinden bu yere bal uçurumu deniyor. Uçurumun tepesinden tüm köyü görebilirsiniz. Yol oldukça tehlikeli olduğundan bölgeye giderken yerel bir rehber yanınızda olmalı ayrıca uygun kıyafet ve ayakkabı giymeniz çok önemli. Burası ekstrem bir turizm destinasyonu olarak kullanılabilir. Buraya gelmek tam bir gün sürüyor. Aslanın ini Daha önce bu bölgede aslanlar ve kaplanlar yaşadığından burasının onların ini olduğuna inanılıyor. Damlama kaynağının yakınında yer alan bölge köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 850 metre yükseklikte yer alıyor. Buranın da yolu oldukça tehlikeli. Giderken yerel bir rehber yanınızda mutlaka bulunmalı ayrıca uygun kıyafet ve ayakkabı giyilmeli. Arıcılık Sim Köyü eski çağlardan beri balı ile ünlü. Bu balın tadı diğer yörelerde üretilen ballardan farklıdır. Tıbbi özelliklere sahiptir. Arılar burada neredeyse tüm bahçelerde tutulur. Bu ana faaliyetlerden biridir. Köyde yerel bal satın alınabiliyor ve maliyeti 20-25 manattır. Bölgesel Dustakhane Şelalesi Köyün yakınında herkesten saklanmış gizli bir şelale Dustakhane Şelalesidir. 40 metrelik şelale, köye 6 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 900 metre yükseklikte bulunuyor. Şelaleye ulaşmak için patika boyunca dağların arasından yaklaşık 6 kilometre yürümek gerekiyor. Yol çok tehlikeli olduğundan uygun kıyafet ve ekipman gerektiriyor. Şelale oldukça geniş bir dağ nehrine akıyor. Burası her zaman bol oksijenli ve piknik için çok güzel. Ekstrem bir turizm destinasyonu olarak kullanılıyor. Buraya gelmek bir gün sürüyor. Şelalenin bulunduğu yer hakkında mistik efsaneler var. Rehbere göre, burada bir zamanlar hüküm sürmüş şah, esirlerini şelalenin yakınındaki yerel bir mağarada tutuyormuş. Şimdiye kadar, bu köyde şah ile bağlantıyı doğrulayan antik unsurlara sahip bir taş bulunuyor.

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