2023-11-11 14:53:55 Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Azerbaycan'ın son hamlesi herkesin canını sıktı.
Bu kadarı hiç beklenmiyordu! Türkiye'ye 220 otel açacaklar... Yanlış duymadınız tamı tamına 220 otel
Acun Ilıcalı’dan şok karar! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Tamamını sonlandırdı
Kayıp ilanı verilen kadın, evdeki bazanın altında ölü bulunmuştu! Cinayetin sebebi herkesi şok etti! Yuh artık be, yuh
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Azerbaycan'ın son hamlesi herkesin canını sıktı.
Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Filistin devlet televizyonunun Telegram kanalındaki habere göre, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Selmiye, dünya ülkelerinin İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastaneleri bombalamasına sessiz kaldığını belirtti.
Ebu Selmiye, "Bizim ölümle aramızda saatler kaldı. Dünya ise bizi izlemekle yetiniyor, bizler sayılardan ibaret değiliz." dedi.
Hastanede hayatını kaybeden ancak defnedilemeyen Filistinlilere ait cenazelerin çokluğuna işaret eden Ebu Selmiye, "Biriken şehit cenazelerini, İsrail ordusunun muhitini aralıksız bombaladığı hastanenin içinde defnetmeye çalışacağız." diye konuştu.
Gazze'den yayın yapan Aksa televizyonuna konuşan Şifa Hastanesindeki bir doktor ise, "Hastanenin bitişiğindeki tüm binalar bombalandı. (İsrail güçleri) Hastane yerleşkesinde hareket eden her şahsı hedef alıyor." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.
Gazze'de son durum böyleyken Azerbaycan'dan beklenmedik bir hamle geldi.
İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliama tepki olarak Türkiye'de yerlere kola dökerek "protestolar" yapılırken, Azerbaycan'ın resmi gazetesinde Coca Cola'nın reklamı yayımlandı.
Azerbaycan'da resmi devlet gazetesinin Karabağ Savaşı'nın ardından ilan edilen "8 Kasım Zafer Günü"nde yayımlanan nüshasında Coca Cola reklamına yer verildi.
Azerbaycan resmi gazetesinde yayımlanan ilanda "Coca Cola şirketi Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle tebrik eder, her bir aileye saadet, sevinç dolu günler diler" ifadeleri yer aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23