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Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

2023-11-11 14:53:55
Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Azerbaycan'ın son hamlesi herkesin canını sıktı.

#1
Foto - Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Filistin devlet televizyonunun Telegram kanalındaki habere göre, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Selmiye, dünya ülkelerinin İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastaneleri bombalamasına sessiz kaldığını belirtti.

#2
Foto - Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

Ebu Selmiye, "Bizim ölümle aramızda saatler kaldı. Dünya ise bizi izlemekle yetiniyor, bizler sayılardan ibaret değiliz." dedi.

#3
Foto - Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

Hastanede hayatını kaybeden ancak defnedilemeyen Filistinlilere ait cenazelerin çokluğuna işaret eden Ebu Selmiye, "Biriken şehit cenazelerini, İsrail ordusunun muhitini aralıksız bombaladığı hastanenin içinde defnetmeye çalışacağız." diye konuştu.

#4
Foto - Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

Gazze'den yayın yapan Aksa televizyonuna konuşan Şifa Hastanesindeki bir doktor ise, "Hastanenin bitişiğindeki tüm binalar bombalandı. (İsrail güçleri) Hastane yerleşkesinde hareket eden her şahsı hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

#6
Foto - Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

Gazze'de son durum böyleyken Azerbaycan'dan beklenmedik bir hamle geldi.

#7
Foto - Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliama tepki olarak Türkiye'de yerlere kola dökerek "protestolar" yapılırken, Azerbaycan'ın resmi gazetesinde Coca Cola'nın reklamı yayımlandı.

#8
Foto - Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

Azerbaycan'da resmi devlet gazetesinin Karabağ Savaşı'nın ardından ilan edilen "8 Kasım Zafer Günü"nde yayımlanan nüshasında Coca Cola reklamına yer verildi.

#9
Foto - Azerbaycan'dan Filistin'e çok büyük ayıp

Azerbaycan resmi gazetesinde yayımlanan ilanda "Coca Cola şirketi Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle tebrik eder, her bir aileye saadet, sevinç dolu günler diler" ifadeleri yer aldı.

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