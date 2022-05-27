Azerbaycan'da Bakan Akar'a mehter sürprizi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdikleri çerçevede Savunma Bakanlıkları olarak tek yumruk, tek yürek olarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Akar, "Temennimiz, gayretimiz etkin, caydırıcı, saygın orduyu teşkil etmek ve böylece Türk milletinin güvenliğini, bekasını temin etmektir." dedi. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini belirten Akar, askeri tatbikat ve eğitimlerin de süreceğini söyledi. Akar, Karabağ zaferinin Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.