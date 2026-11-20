Azerbaycan 'onu bize verin' dedi: Türkiye kabul etti
Zimmet ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan Azerbaycanlı holding yöneticisi Zinyet Seferova, Türkiye'de yakalanmasının ardından Azerbaycan'a iade edildi.
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Zimmet ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan Azerbaycanlı holding yöneticisi Zinyet Seferova, Türkiye'de yakalanmasının ardından Azerbaycan'a iade edildi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Azerbaycan Adalet Bakanlığı, Interpol aracılığıyla uluslararası düzeyde aranan Azerbaycan vatandaşı Zinyet Seferova'nın Türkiye'den iade edildiğini açıkladı.
Seferova, 2019 yılında RX Sərdaroğulları Holding'in müdürlüğünü yaparken aynı zamanda şirketin başmuhasebeciliği görevini de yürütüyordu.
Seferova, kendisine emanet edilen 445 bin manatı zimmetine geçirmek ve suçtan elde edildiği ileri sürülen varlıkları finansal işlemler yoluyla aklamakla suçlanıyor.
Azerbaycan Başsavcılığı'nın iade talebi, Türk makamları tarafından nisan ayında kabul edilmişti. İki ülkenin yürüttüğü görüşmelerin ardından Seferova, 19 Kasım'da Azerbaycan'a götürüldü. Seferova, mahkemenin tutuklama kararı doğrultusunda cezaevine konuldu.
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