Azerbaycan İsrail'den neden vazgeçmiyor? İşte cevabı

Azerbaycan'da hiç böyle şeyler yok. Azerbaycan'da öyle bir din yok yani, hiç hiç öyle şeyler yok. Geleneksel bir Şiilik, atadan gördüm ben böyle, buradan bakıyorum. Evet. Rusya'nın üzerinden geçtiği, herkesin yarı ateist, yarı deist, yarı Şii, yarı Sünni olduğu bir din var. Çok böyle daha relaks bir yapısı var. Azerbaycan'a dinle varamazsınız yani. Sen kendin dert etmen gereken bir şey varsa şunu dert et: Bu kadar yıldır niye hiç Azerbaycan'da İslam hizmeti yapmadın? Veya bir tane vakfın orada niye çalışmıyor? Niye gidip Kur'an kursu açmadın? Niye gidip hadis okulları açmadın?'' dedi.