  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de çok satıyor: Sürücü verilerini çaldıklarını kabul ettiler! Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu basit noktalara dikkat etmek lazım! Peki, en çok deşifre olan PIN kodları hangileri AK Partili isim 'kararname hazır' dedi: Fon kriziyle ilgili kimlerin görevden alınacağını açıkladı Vazgeçme yap! 3 saç kesimi önerisi: Daha genç ve enerjik görünmek isteyenler, bambaşka bir hava katacak Kanada'yı şok eden saldırı: Bu görüntüden sonra 8 kişi katledildi! Otomobil devinden indirim hamlesi: Tüm versiyonlarda fiyatlar aşağı çekildi! Sıcaklık 135 dereceye fırladı, ikinci devre kusursuz geçti! Türkiye’nin nükleer enerji merkezi Akkuyu’da geri sayım resmen başladı İstanbul merkezli 6 ilde ‘change oto’ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Azerbaycan İsrail'den neden vazgeçmiyor? İşte cevabı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Azerbaycan İsrail'den neden vazgeçmiyor? İşte cevabı

Gazeteci yazar Erem Şentürk, "Azerbaycan neden İsrail'den vazgeçmiyor?" sorusuna cevap verdi. Şentürk, Bakü yönetiminin büyük bir korku içerisinde olduğunu öne sürdü.

1
#1
Foto - Azerbaycan İsrail'den neden vazgeçmiyor? İşte cevabı

Gazze'deki zulme cılız ses çıkartan ve İsrail'e gerekli tepkiyi göstermeyen Azerbaycan yönetimi birçok Tel Aviv merkezli savunma şirketinin Bakü'de fuarlarda yer almasına onay vermişti.

#2
Foto - Azerbaycan İsrail'den neden vazgeçmiyor? İşte cevabı

İki ülke arasındaki bu ittifak eleştiri konusu olurken Erem Şentürk'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Şentürk yaptığı açıklamada, "İsrail de Karabağ'da vardı, Türkiye de vardı. İsrail Türkiye'nin 6 katı vardı Karabağ'da. Bütün hava savunma sistemleri İsrail, Azerbaycan'ın ordularını İsrail verdi. Peki İsrail niye Azerbaycan'a yakın duruyor?

#3
Foto - Azerbaycan İsrail'den neden vazgeçmiyor? İşte cevabı

Çok başından beri öyleler. Niye? Çünkü ben Azerbaycan olarak İsrail'e düşmanlık edersem, İsrail'i terk edersem, Türkiye'nin tezlerinin yanına gelirsem, İsrail... Şu anda ordu envanterinin `'ını kaybederim. Ben İsrail'le ters düştüğüm anda bütün dijital altyapı, e-Devlet, şudur budur, fiber altyapı tamamı İsrail'e ait, kaybederim. İsrail'le ters düştüğümde bütün uydularımı kaybederim.

#4
Foto - Azerbaycan İsrail'den neden vazgeçmiyor? İşte cevabı

İsrail'le ters düştüğümde bankacılık sistemim çöker. İsrail'le ters düştüğümde Avrupa'yla, Batı'yla bütün ilişkilerim biter. Eğer ben İsrail'le ters düşersem o aşağıda, Güney Azerbaycan'da İran bölünür ve İran bölündüğünde bir özgürlük hareketi oluşur. Oluşan özgürlük hareketinde artık Bakü değil de Tebriz başkent olur.

#5
Foto - Azerbaycan İsrail'den neden vazgeçmiyor? İşte cevabı

Elimden Azerbaycan gider. Azerbaycan'ın şu andaki nüfusu 9 bin küsur milyon. İran'da 30 milyon Türk var. Hadi bakalım! Bu İran'ı desteklemesi için bir sebep değil mi Azerbaycan'ın? Hani bütün bir İran... Tam tersi, tam tersi... İran onun şeyle devam ediyor, tehdit ediyor. İran Şii nüfuz alanı kurmakla, molla göndermekle tehdit ediyor. Azerbaycan'ın dinini de anlayalım. Azerbaycan o kadar çok dindar bir ülke değildir; Sünniliğinde de Şiiliğinde de.

#6
Foto - Azerbaycan İsrail'den neden vazgeçmiyor? İşte cevabı

Azerbaycan Şii mi? Çoğunluk Şii. Sünni var mı? Var. Ama hani baskın olan Şiiler. Tamam mı? Fakat böyle büyük bir baskınlık yok. Ama baskın olanlar Şiiler, bir miktar da Sünniler. Sünnisi de Şiisi de dindar değildir. Öyle zannettiğiniz bir Şiilik yok. Yani Necef'e bağlı olalım biz, Sistani Şiiliği yapalım, Kum'a bağlı olalım, işte Mücteba Hamaney bizim imamımızdır falan...

#7
Foto - Azerbaycan İsrail'den neden vazgeçmiyor? İşte cevabı

Azerbaycan'da hiç böyle şeyler yok. Azerbaycan'da öyle bir din yok yani, hiç hiç öyle şeyler yok. Geleneksel bir Şiilik, atadan gördüm ben böyle, buradan bakıyorum. Evet. Rusya'nın üzerinden geçtiği, herkesin yarı ateist, yarı deist, yarı Şii, yarı Sünni olduğu bir din var. Çok böyle daha relaks bir yapısı var. Azerbaycan'a dinle varamazsınız yani. Sen kendin dert etmen gereken bir şey varsa şunu dert et: Bu kadar yıldır niye hiç Azerbaycan'da İslam hizmeti yapmadın? Veya bir tane vakfın orada niye çalışmıyor? Niye gidip Kur'an kursu açmadın? Niye gidip hadis okulları açmadın?'' dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'
Spor

Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'

Sercan Hamzaoğlu, A Milli Takım'da forma giyen bazı futbolcuların, yorumculuk döneminde kendileri hakkında sert ifadeler kullanan Sergen Yal..
EUFOR'a ait helikopter düştü: Ölüler ve yaralılar var
Dünya

EUFOR'a ait helikopter düştü: Ölüler ve yaralılar var

Bosna Hersek'te Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait helikopter düştü. Kazada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Kapadokya'da peribacası çöktü: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Kapadokya'da peribacası çöktü: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir’deki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bir peribacası yıkıldı. Olayda 3 ölü ve 5 yaralının olduğu bildirilirken, bölgeye çok sayıda..
Netanyahu'yu aratmayacak! Siyonist askerlik hükümeti kuracak
Dünya

Netanyahu'yu aratmayacak! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

İsrail’de oyların yaklaşık yüzde 90’ının sayılmasının ardından açıklama yapan muhalefet lideri Gadi Eisenkot, “Siyonist askerlik hükümeti” k..
Katliam gibi kazada MOSSAD parmağı? Demiryolunun güvenlik şirketi İsrailli... İspanya bunu konuşuyor
Gündem

Katliam gibi kazada MOSSAD parmağı? Demiryolunun güvenlik şirketi İsrailli... İspanya bunu konuşuyor

İspanya'da 68 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren faciasının ardından gözler kazanın nedenine çevrilirken sosyal medyada dikkat çeken bir..
İsrail’in gasplarına ses çıkarmayan ABD diplomasi bürokrasisine tokat gibi tepki! Tucker Carlson’dan Büyükelçi Huckabee’ye sert suçlama
Gündem

İsrail’in gasplarına ses çıkarmayan ABD diplomasi bürokrasisine tokat gibi tepki! Tucker Carlson’dan Büyükelçi Huckabee’ye sert suçlama

ABD’li ünlü muhafazakar gazeteci ve podcast sunucusu Tucker Carlson, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasp eden terörist İ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23