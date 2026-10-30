Azerbaycan İsrail'den neden vazgeçmiyor? İşte cevabı
Gazeteci yazar Erem Şentürk, "Azerbaycan neden İsrail'den vazgeçmiyor?" sorusuna cevap verdi. Şentürk, Bakü yönetiminin büyük bir korku içerisinde olduğunu öne sürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci yazar Erem Şentürk, "Azerbaycan neden İsrail'den vazgeçmiyor?" sorusuna cevap verdi. Şentürk, Bakü yönetiminin büyük bir korku içerisinde olduğunu öne sürdü.
Gazze'deki zulme cılız ses çıkartan ve İsrail'e gerekli tepkiyi göstermeyen Azerbaycan yönetimi birçok Tel Aviv merkezli savunma şirketinin Bakü'de fuarlarda yer almasına onay vermişti.
İki ülke arasındaki bu ittifak eleştiri konusu olurken Erem Şentürk'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Şentürk yaptığı açıklamada, "İsrail de Karabağ'da vardı, Türkiye de vardı. İsrail Türkiye'nin 6 katı vardı Karabağ'da. Bütün hava savunma sistemleri İsrail, Azerbaycan'ın ordularını İsrail verdi. Peki İsrail niye Azerbaycan'a yakın duruyor?
Çok başından beri öyleler. Niye? Çünkü ben Azerbaycan olarak İsrail'e düşmanlık edersem, İsrail'i terk edersem, Türkiye'nin tezlerinin yanına gelirsem, İsrail... Şu anda ordu envanterinin `'ını kaybederim. Ben İsrail'le ters düştüğüm anda bütün dijital altyapı, e-Devlet, şudur budur, fiber altyapı tamamı İsrail'e ait, kaybederim. İsrail'le ters düştüğümde bütün uydularımı kaybederim.
İsrail'le ters düştüğümde bankacılık sistemim çöker. İsrail'le ters düştüğümde Avrupa'yla, Batı'yla bütün ilişkilerim biter. Eğer ben İsrail'le ters düşersem o aşağıda, Güney Azerbaycan'da İran bölünür ve İran bölündüğünde bir özgürlük hareketi oluşur. Oluşan özgürlük hareketinde artık Bakü değil de Tebriz başkent olur.
Elimden Azerbaycan gider. Azerbaycan'ın şu andaki nüfusu 9 bin küsur milyon. İran'da 30 milyon Türk var. Hadi bakalım! Bu İran'ı desteklemesi için bir sebep değil mi Azerbaycan'ın? Hani bütün bir İran... Tam tersi, tam tersi... İran onun şeyle devam ediyor, tehdit ediyor. İran Şii nüfuz alanı kurmakla, molla göndermekle tehdit ediyor. Azerbaycan'ın dinini de anlayalım. Azerbaycan o kadar çok dindar bir ülke değildir; Sünniliğinde de Şiiliğinde de.
Azerbaycan Şii mi? Çoğunluk Şii. Sünni var mı? Var. Ama hani baskın olan Şiiler. Tamam mı? Fakat böyle büyük bir baskınlık yok. Ama baskın olanlar Şiiler, bir miktar da Sünniler. Sünnisi de Şiisi de dindar değildir. Öyle zannettiğiniz bir Şiilik yok. Yani Necef'e bağlı olalım biz, Sistani Şiiliği yapalım, Kum'a bağlı olalım, işte Mücteba Hamaney bizim imamımızdır falan...
Azerbaycan'da hiç böyle şeyler yok. Azerbaycan'da öyle bir din yok yani, hiç hiç öyle şeyler yok. Geleneksel bir Şiilik, atadan gördüm ben böyle, buradan bakıyorum. Evet. Rusya'nın üzerinden geçtiği, herkesin yarı ateist, yarı deist, yarı Şii, yarı Sünni olduğu bir din var. Çok böyle daha relaks bir yapısı var. Azerbaycan'a dinle varamazsınız yani. Sen kendin dert etmen gereken bir şey varsa şunu dert et: Bu kadar yıldır niye hiç Azerbaycan'da İslam hizmeti yapmadın? Veya bir tane vakfın orada niye çalışmıyor? Niye gidip Kur'an kursu açmadın? Niye gidip hadis okulları açmadın?'' dedi.
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