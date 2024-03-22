  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail'den Heron İHA'lar ile Türkiye'ye büyük tuzak! Alçaklığın en büyüğünü yapmışlar

İngilizler dünyaya duyurdu! O tarihte Türkiye'nin her yerinden doğalgaz fışkıracak

Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

Selahaddin Eyyubi’de yer yerinden oynayacak! Zengi devleti ile anlaşma az önce yapıldı diyecekler ve resmen ortalık karışacak…

Anlaşma az önce yapıldı! Mısır orayı resmen Türkiye'ye verdi

Gönül Dağı dizisinde beklenmedik gelişme! Yeni isim kadroya dahil edildi: Selahaddin’i, Kuruluş Osman’ı yayınlayan dizide…

ABD’den, herkesi ters köşe yapan “Türkiye” açıklaması geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

O ünlü AVM iflas bayrağını çekti! Yıkım kararı geldi: Yerine 200 lüks daire yapılacak

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alıp kopyaladılar! Gören 'Bu kadar olmaz' dedi

Dedektörle altın aramaya çıktı, turnayı gözünden vurdu! Külçe külçe çıkardı: O bölgenin altı altın kaynıyor
Spor
13
Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

2024-03-22 18:49:52
Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip, 79 puana ulaştı. Milli araya moralli giren İsmail Kartal ve öğrencileri, milli maçlar dönüşünde de yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. Bu sırada Kanarya'da İsmail Kartal'ı yıkan bir haber ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın iki yıldızı birden gelecek sezon takımdan ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

Deplasmanda oynanan zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligde 79 puana ulaştı.

#2
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

Birçok oyuncusunu milli takımlara gönderen sarı-lacivertli ekip, dönüşte yine yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde.

#3
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

Bu sırada flaş transfer gelişmeleri de yaşayan Fenerbahçe, sezon sonunda takımın iki önemli oyuncusuyla yollarını ayırabilir.

#4
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

İsmail Kartal'ın tüm transfer planlarını alt üst edecek olan bu gelişme, sarı-lacivertli taraftarları da adeta yıktı.

#5
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

İşte flaş transfer gelişmesinin tüm detayları…

#6
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

Fenerbahçe'de bu sezonun parlayan iki yıldızı İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski, sezon sonunda yeni takımlarına imza atabilir.

#7
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

Tottenham, Arsenal ve Manchester United'dan sonra Juventus da Sebastian Szymanski ile ilgileniyor.

#8
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

Fenerbahçe, bu transferden en az 25 milyon Euro gelir bekliyor.

#9
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 46 resmi maça çıkan Polonyalı yıldız, 12 gol ve 14 asistle oynuyor.

#10
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

İsmail Kartal'ın bir diğer vazgeçilmezi İsmail Yüksek de Avrupa'nın önemli takımlarını listesinde yer alıyor.

#11
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

İngiliz basınındaki haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, yaz transfer döneminde İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak.

#12
Foto - Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…

Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar’ın hamlesi İsrail’i kudurttu! ABD’den gelen cevap da şoke etti
Gündem

Katar’ın hamlesi İsrail’i kudurttu! ABD’den gelen cevap da şoke etti

Terör oluşumu İsrail, Katar’ın Gazze’de yardım koridoru kurmasına karşı olduklarını belirterek, ABD’nin bunu engellemesini istedi. İsrail’in..
Suudi Arabistan skandalı sonrası Ali Koç'tan iki yeni tehlikeli adım! Türkiye'ye İsrail muamelesi yapılabilir
Spor

Suudi Arabistan skandalı sonrası Ali Koç'tan iki yeni tehlikeli adım! Türkiye'ye İsrail muamelesi yapılabilir

Aralık ayında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk silüetli formayı bahane edip m..
Lütfü Savaş hakkında açıklama yapmama şartı! CHP’nin Gökhan Zan’a teklifi ifşa oldu
Gündem

Lütfü Savaş hakkında açıklama yapmama şartı! CHP’nin Gökhan Zan’a teklifi ifşa oldu

Hatay’da TİP’ten aday olduktan sonra adaylığı geri çekilen Gökhan Zan’a CHP tarafından 2 belediye teklif edildiği otaya çıktı...
Dzud hava olayının vurduğu ülke son 50 yılın en zor kışını yaşıyor: Milyonlarca hayvan öldü
Gündem

Dzud hava olayının vurduğu ülke son 50 yılın en zor kışını yaşıyor: Milyonlarca hayvan öldü

Son 50 yılın en çetin kışını yaşayan Moğolistan’da 4,7 milyondan fazla hayvan öldü, hayvanlarını kaybeden binlerce ailei zor durumda.....
Seçime günler kala takdir toplayan hareket! Şadi Yazıcı'ya mesaj yağdı: Keşke herkes sizin gibi olsa...
Siyaset

Seçime günler kala takdir toplayan hareket! Şadi Yazıcı'ya mesaj yağdı: Keşke herkes sizin gibi olsa...

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'li rakibi Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenazesine katıl..
Suudi Arabistan ve BAE’nin yeni rezilliği! Soykırımcı İsrail’e büyük destek
Gündem

Suudi Arabistan ve BAE’nin yeni rezilliği! Soykırımcı İsrail’e büyük destek

7 Ekim’den sonra Gazze’de soykırım yapan İsrail’e özellikle jet yakıtı konusunda en büyük desteği ABD verirken, Suudi Arabistan ve BAE gibi ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23