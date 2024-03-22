2024-03-22 18:49:52 Az önce bildirdiler ve… Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! Herkesi ters köşe yapacaklar…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip, 79 puana ulaştı. Milli araya moralli giren İsmail Kartal ve öğrencileri, milli maçlar dönüşünde de yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. Bu sırada Kanarya'da İsmail Kartal'ı yıkan bir haber ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın iki yıldızı birden gelecek sezon takımdan ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…