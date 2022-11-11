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Ayyaş terörü! Otobüse alınmadı dehşet saçtı

2022-11-11 10:44:12
Ayyaş terörü! Otobüse alınmadı dehşet saçtı

Olay, gece saatlerinde Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

#1
Foto - Ayyaş terörü! Otobüse alınmadı dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da bulunduğu cezaevinden tahliye olan Hüsnü G., Çanakkale’ye gitmek için Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gitti.

#2
Foto - Ayyaş terörü! Otobüse alınmadı dehşet saçtı

Alkol alan Hüsnü G., otobüslere alınmadı. Hüsnü G. daha sonra otobüs terminalinde bulunan pansiyona yerleştirildi. Gece saatlerinde Hüsnü G.’nin bulunduğu odada yangın çıktı. Yangını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

#3
Foto - Ayyaş terörü! Otobüse alınmadı dehşet saçtı

Polis ekipleri, yangın çıkarttıktan sonra kaçarak kayıplara karıştığı belirlenen Hüsnü G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

#4
Foto - Ayyaş terörü! Otobüse alınmadı dehşet saçtı

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otobüs terminalinin pansiyon kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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