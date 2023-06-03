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Yaşam
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Ayşe Teyze, 65 yaşında üniversiteli oldu

2023-06-03 16:24:34
Ayşe Teyze, 65 yaşında üniversiteli oldu

Okuma azmi engel tanımıyor. 66 yaşındaki Ayşe Hasbek, geçtiğimiz yıl hayalindeki üniversiteye yerleşti.

#1
Foto - Ayşe Teyze, 65 yaşında üniversiteli oldu

Sivas’ta yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Hasbek’in okuma ve öğrenme azmi takdir topluyor. 66 yaşında üniversite okuyan Ayşe Hasbek, Geleneksel El Sanatları Bölümü’nde eğitim hayatını sürdürüyor. İlkokuldan mezun olduktan sonra ailesi tarafından okula gönderilmeyen Ayşe Hasbek, evlendikten sonra akrabalarının destekleriyle ortaokul ve liseyi bitirdi. Geçen yıl üniversite sınavına girerek barajı geçen Hasbek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Dalı’nda eğitim hayatına başladı. Üniversitede ikinci yılı olan Hasbek, şimdilerde ahşaba adeta sanat işliyor. Okuma azmi görenler tarafından takdir toplayan Hasbek, diploma alacağı günü iple çekiyor.

#2
Foto - Ayşe Teyze, 65 yaşında üniversiteli oldu

İlkokuldan mezun olduktan sonra öğrenim hayatına ara veren Ayşe Hasbek, “Okumayı çok istiyordum. Neden okutulmadım, sebepler ne hala merak ediyorum. Çok istediğim halde okula gidemedim. Aradan yıllar geçti evlendim, torunlarım oldu. Yeğenimin teşvikleriyle ortaokulu bitirmeye karar verdim. Yapabilir miyim acaba diye endişelerim vardı. Ortaokulu 2 yılda bitirdim. Daha sonra bana cesaret geldi. Yine yeğenimin teşvikleriyle liseyi bitirdim. Olur mu? olmaz mı? derken çok istediğim üniversite sınavına girdim. Barajı geçince üniversite hayatım başladı. Çocuklarım da desteklediler. Örgün eğitim olmasını istedim” dedi.

#3
Foto - Ayşe Teyze, 65 yaşında üniversiteli oldu

Kültürel miraslara ayrı bir değer verdiğini ifade eden Ayşe Hasbek, “Kültürümü çok seviyordum, merak ediyordum. Geçmişten geleceğe bir şeyler taşımak istiyordum. Halk Eğitim Merkezi’nde 20 yıl el sanatları kursuna gittim. Üniversite tercihim de bu yönde oldu” diye konuştu.

#4
Foto - Ayşe Teyze, 65 yaşında üniversiteli oldu

Kendi çevresinden hem eleştirilen hem de destek gören Ayşe Hasbek, “Eşim üniversiteye gelmeme çok destek oldu. Çocuklarımda aynı şekilde desteklediler, torunlarım çok memnunlar. Teknik resim sınavından 100, Matematik sınavından 30 alarak bütünleme sınavına kaldım. Çocuklarımdan çalıştırmalarını istedim. Anlamadığım için benden kaçıyorlardı. Sonra eşim beni 1 ay çalıştırdı. Sabah 7’den gece 1’e kadar çayımı, yemeğimi verdi. Ayşe otur çalış dedi. Eşimin sayesinde 86 puan ile geçtim. Torunum benim okuduğum bölümü seçeceğini söylüyor. Bazı arkadaşlarım sen hacısın niye gidiyorsun diyorlar. Bende ahşabı oyarken Allah’ım çok şükür sana diyorum. Ben her gün evden çıkınca gökyüzüne bakıyorum. Allah’ım sana teşekkür ederim çok şükür diyorum. Bu benim için çok büyük bir şey. Rabbim eriştirdi” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Ayşe Teyze, 65 yaşında üniversiteli oldu

Üniversite okumak isteyenlere seslenen Ayşe Hasbek, “Hiç umutlarını kaybetmesinler. Benim umudum yoktu, tükenmiştim. Yeniden hayata başladım ve hayatı çok seviyorum. Yaşamayı, öğrenmeyi, üretmeyi çok seviyorum. Asla pes etmesinler” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Ayşe Teyze, 65 yaşında üniversiteli oldu

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