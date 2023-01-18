Aynı şehir iki ayrı mevsim!

Tokat kent merkezinde güneşli havanın tadını çıkartan Kadir Evcivan ise 90 yaşında kış mevsiminde ilk defa böyle bir hava durumu ile karşılaşmanın şaşkınlığı yaşadığını belirterek, “Geceleri soğuk oluyor, gündüzleri sıcak. Böyle bir mevsim bugüne kadar görmedim” dedi.