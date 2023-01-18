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Yaşam
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Aynı şehir iki ayrı mevsim!

2023-01-18 16:51:28
Aynı şehir iki ayrı mevsim!

Tokat'ta bir tarafta bahar havası diğer tarafta kış koşulları yaşandı.

#1
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim!

Tokat kent merkezinde bahardan kalma görüntüler yaşanırken, Başçiftlik ilçesinde şelale soğuk hava nedeni ile kısmen buz tuttu. Tokat’ta kış mevsiminde güneşli havayı fırsat bilenler parklarda dolaşmanın keyfini çıkarıyor. Kent merkezinde gece hava sıcaklıkları eksi değerlere düşerken, gün içerisinde 13 dereceye kadar çıkıyor.

#2
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim!

Geçtiğimiz yıl kar yağışı nedeni ile okulların tatil edildiği şehirde haftalardır güneşli hava hakim. Kent merkezinde 85 kilometre uzaklıkta bulunan bin 425 rakımlı Başçiftlik ilçesinde ise soğuk hava etkili oluyor.

#3
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim!

Hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü Kalederesi'nde bulunan şelale buz tuttu. Yöre sakinlerinden Nazif Karakoç, yurt genelinde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde giderken ilçede soğuk havaların etkili olduğunu söyledi. Önceki yıllarda yarım metreyi aşan bölgede azda olsa kar yağışının görüldüğünü belirten Karakoç, kısmen donan şelalenin doğa harikası manzaralar oluşturduğunu kaydetti.

#4
Foto - Aynı şehir iki ayrı mevsim!

Tokat kent merkezinde güneşli havanın tadını çıkartan Kadir Evcivan ise 90 yaşında kış mevsiminde ilk defa böyle bir hava durumu ile karşılaşmanın şaşkınlığı yaşadığını belirterek, “Geceleri soğuk oluyor, gündüzleri sıcak. Böyle bir mevsim bugüne kadar görmedim” dedi.

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