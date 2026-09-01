Artık eski Türkiye yok! İmam Hatipli Harp Okulu birincisine diplomasını Erdoğan verdi
Yıllarca katsayı zulmüyle ve başörtüsü yasaklarıyla bu ülkenin evlatlarına kapıları kapatan vesayet odakları bugün tarih olurken, İmam Hatip lisesi mezunu Ahmet Burak Değirmenci Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitirerek mazlumların makus talihini tersine çevirdi. MSÜ Harp Okulları Diploma töreninde, Kara Harp Okulu dönem birincisi, Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Değirmenci’ye diplomasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verdi.