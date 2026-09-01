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Artık eski Türkiye yok! İmam Hatipli Harp Okulu birincisine diplomasını Erdoğan verdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Artık eski Türkiye yok! İmam Hatipli Harp Okulu birincisine diplomasını Erdoğan verdi

Yıllarca katsayı zulmüyle ve başörtüsü yasaklarıyla bu ülkenin evlatlarına kapıları kapatan vesayet odakları bugün tarih olurken, İmam Hatip lisesi mezunu Ahmet Burak Değirmenci Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitirerek mazlumların makus talihini tersine çevirdi. MSÜ Harp Okulları Diploma töreninde, Kara Harp Okulu dönem birincisi, Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Değirmenci’ye diplomasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verdi.

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Foto - Artık eski Türkiye yok! İmam Hatipli Harp Okulu birincisine diplomasını Erdoğan verdi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirildi. Ankara’da yapılan 807’si karacı, 271’i denizci ve 198’i havacı 1276 teğmenin mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

#2
Foto - Artık eski Türkiye yok! İmam Hatipli Harp Okulu birincisine diplomasını Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, mezunları “Merhaba Harbiyeliler” diyerek selamladı. Törende, Amasya’daki Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan MSÜ Kara Harp Okulu dönem birincisi Ahmet Burak Değirmenci, yeni teğmenlere mezuniyet andını yaptırdı. Kara Harp Okulu devre birincisi Ahmet Burak Değirmenci, Deniz Harp Okulu devre birincisi Cihan Gülütaze ve Hava Harp Okulu devre birincisi Meriç Akın diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

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Foto - Artık eski Türkiye yok! İmam Hatipli Harp Okulu birincisine diplomasını Erdoğan verdi

Öte yandan Bursa’daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve Hava Harp Okulu’nu ikincilikle bitiren Sercan Özdemir ile dereceye giren diğer mezunlara diplomalarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları verdi.

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