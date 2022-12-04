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Dünya
15
Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

2022-12-04 19:40:30
Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

Çinli astronotlar 183 gün sonra Dünya'ya geri döndü.

#1
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’nda görev yapan Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya geri döndü.

#2
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile 3 astronot göndermesinin ardından Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronot 183 günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.

#3
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı uzay istasyonundan ayrılmalarından yaklaşık 9 saat sonra, Çin'in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sahasına yerel saatle 20.09'da indi.

#4
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

Çinli astronotlardan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

#5
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki ilk görev değişimini başarılı şekilde tamamlamış oldu.

#6
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

Öte yandan Shenzhou-14 mürettebatı 5 Haziran’da Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.

#7
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

Tiangong Uzay İstasyonu nedir?Çin büyük modüler uzay istasyonu, yüzeyden 340–450 km (210-280 mil) yükseklikte alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmesi planlanmış bir uzay istasyonudur.

#8
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

Ana modül Tianhe ("Göklerin Uyumu"), 29 Nisan 2021'de fırlatıldı.

#9
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

#10
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

#11
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

#12
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

#13
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

#14
Foto - Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar

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