2022-12-04 19:40:30 Aylar süren görev bitti! Tam 183 gün uzayda yaşadılar
Çinli astronotlar 183 gün sonra Dünya'ya geri döndü.
Çinli astronotlar 183 gün sonra Dünya'ya geri döndü.
Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’nda görev yapan Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya geri döndü.
Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile 3 astronot göndermesinin ardından Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronot 183 günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı uzay istasyonundan ayrılmalarından yaklaşık 9 saat sonra, Çin'in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sahasına yerel saatle 20.09'da indi.
Çinli astronotlardan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki ilk görev değişimini başarılı şekilde tamamlamış oldu.
Öte yandan Shenzhou-14 mürettebatı 5 Haziran’da Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.
Tiangong Uzay İstasyonu nedir?Çin büyük modüler uzay istasyonu, yüzeyden 340–450 km (210-280 mil) yükseklikte alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmesi planlanmış bir uzay istasyonudur.
Ana modül Tianhe ("Göklerin Uyumu"), 29 Nisan 2021'de fırlatıldı.
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