Aykut Kocaman’ı işaret etti: Tabloyu gören neden diyor... Yeni sezon planlaması cevabı

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Merak edilen teknik direktör konusuna da "Aykut Kocaman teknik direktör adaylarından biri mi" sorusuna verdiği cevapla büyük ölçüde açıklık getirdi. Jorge Jesus ile hiç görüşmediğini söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Buradaki süreç 1 yıl… 3 yıl olsa farklı konuşurdum. Şampiyon olacağız diyoruz! Yabancı birini getirirsek onunla diyalog kuramayabiliriz. Ona ne istediğimizi, durumumuzu anlatamayabiliriz. Onlar profesyonel çalışıyorlar. Biz müdahale etme, yanlışları söyleme seçeneğimizi kaybederiz. Der ki o zaman gel kardeşim sen yap. Aykut Kocaman adaylardan biri olabilir ama odur demiyorum. Çünkü biz bir kere seçilelim. Ben seçilmeden gel seni antrenör yapacağım dersem, yarın karşı taraf seçildi Aykut'u istedi, ne olacak? Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek."