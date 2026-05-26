Aykut Kocaman'ı işaret etti: Tabloyu gören neden diyor... Yeni sezon planlaması cevabı
Aykut Kocaman’ı işaret etti: Tabloyu gören neden diyor... Yeni sezon planlaması cevabı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Tabloyu gören neden böyle cevap verdiğini tahmin etmeye çalışıyor. Aziz Yıldırım, “Aykut Kocaman adaylardan biri olabilir. Odur demiyorum. Çünkü ben seçilmeden ‘Gel seni antrenör yapacağım’ dersem, yarın karşı taraf seçilip Aykut’u isterse ne olacak? Buradaki süreç 1 yıl. Yabancı hoca durumumuzu anlamayabilir.” dedi.

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Merak edilen teknik direktör konusuna da "Aykut Kocaman teknik direktör adaylarından biri mi" sorusuna verdiği cevapla büyük ölçüde açıklık getirdi. Jorge Jesus ile hiç görüşmediğini söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Buradaki süreç 1 yıl… 3 yıl olsa farklı konuşurdum. Şampiyon olacağız diyoruz! Yabancı birini getirirsek onunla diyalog kuramayabiliriz. Ona ne istediğimizi, durumumuzu anlatamayabiliriz. Onlar profesyonel çalışıyorlar. Biz müdahale etme, yanlışları söyleme seçeneğimizi kaybederiz. Der ki o zaman gel kardeşim sen yap. Aykut Kocaman adaylardan biri olabilir ama odur demiyorum. Çünkü biz bir kere seçilelim. Ben seçilmeden gel seni antrenör yapacağım dersem, yarın karşı taraf seçildi Aykut'u istedi, ne olacak? Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek."

Transfer konusuna da değinen Yıldırım, şampiyonluk için söz verirken şöyle konuştu: "İki tane golcü alacağız. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Sonra içeriden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz. Hedef, sezon başlayana kadar tüm bunları halletmek. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum yıllar da dahil tüm oyuncular hazır gelecek."

AZİZ Yıldırım, dün İstanbul Kuyumcular Odası'nda yapılan kahvaltı programına da katıldı. Projelerini ve yapacağı hamleleri şöyle anlattı: "Fenerbahçe 4 yıl benimle, 4 yıl da ben ve arkadaşlarımdan sonra istenen başarılı istikrarı yakalayamadı. F.Bahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek pozisyonda değil çünkü güçlü yönetimleri yok. Para her şey değil, para her şeyi çözmez. Paranın yanında akıl da olması lazım. Aklın verdiği güç olması lazım. Bunlar bir araya gelirse değer olur. Biz bu sene eğer şampiyon olamazsak uzun yıllar şampiyon olamayız. Onu da halledecek, çözecek tecrübedir. Tecrübe olmazsa çözülmez. Onun için yola çıktık."

"Salah 20 milyon Euro maaş istiyormuş. Vergi, menajeri vs. 30 milyon. 3 senelik kontratla 90 milyon. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı oysa alırız. Ona futbol komitemiz karar verecek. Ama ihtiyacımız yok diyorlarsa yapacak bir şey yok. Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak net bir sonuç yok. Olabilir de olmayabilir de" AZİZ Yıldırım, F.Bahçe'nin tartışılan kalecisi Ederson için olumlu ifadeler kullandı. Volkan Demirel örneği veren Yıldırım, "Şampiyonluk maçında Volkan ve Edu çarpıştı, şampiyonluğu kaybettik. Aynı Volkan, Sevilla maçında bizi tur atlattı. Ederson iyi bir kaleci, yıllarca City'de oynadı. Kendisine yüksek bir ücret ödedik ancak bu onun hatası değil, bizim sorumluluğumuz. 11 milyona Ederson gibi kaleci alamazsınız" dedi.

