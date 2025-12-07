  • İSTANBUL
Doğa
6
Yeniakit Publisher
Ay'ın etrafındaki renkli taç görenleri mest etti

IHA Giriş Tarihi:
Ay'ın etrafındaki renkli taç görenleri mest etti

Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan ‘Lunar Corona' Kayseri'de görüntülendi.

1
#1
Foto - Ay'ın etrafındaki renkli taç görenleri mest etti

Ay'ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı görenleri adeta mest etti.

#2
Foto - Ay'ın etrafındaki renkli taç görenleri mest etti

Gece saatlerinde gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.

#3
Foto - Ay'ın etrafındaki renkli taç görenleri mest etti

Lunar corona olarak bilinen ve Ay'ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı Kayseri'de görenlerin dikkatini çekti.

#4
Foto - Ay'ın etrafındaki renkli taç görenleri mest etti

Ay ışığının yüksek irtifadaki ince bulutlarda bulunan mikroskobik su damlacıkları tarafından kırılması sonucu ortaya çıkan lunar corona, Ay'ın çevresinde mavi, sarı ve kırmızı tonlarında halka benzeri bir görünüm oluşturdu.

#5
Foto - Ay'ın etrafındaki renkli taç görenleri mest etti

Mükemmel doğa olayı gökyüzünde adeta şölen oluştururken, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

