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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: O isim Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: O isim Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?

2024-06-07 13:25:57
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: O isim Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Belgeler Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin yapılmasının beklendiğini kaydetti. Bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.

#1
Foto - Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: O isim Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?

KİLİT İSİM SERDAR SERTÇELİK NASIL YAKALANMIŞTI? Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olan firari gizli tanık ve sanığı Sertçelik'in yakalanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İçişleri Bakanlığı çalışma başlattı.

#2
Foto - Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: O isim Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?

KARADAĞ'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ MİT, Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu düşünülen Sertçelik'in Karadağ'da olduğunu tespit etmesi üzerine Adalet Bakanlığına bilgilendirme yaptı.

#3
Foto - Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: O isim Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI Sertçelik hakkında 'Kasten öldürme', 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

#4
Foto - Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: O isim Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?

SAHTE PASAPORT VE KİMLİKLE YAKALANDI Sertçelik'in hakkında Kırmızı Bültenle Arama Kararı çıkarıldığını öğrenmesi üzerine Karadağ'dan karayoluya Sırbistan üzerinden Macaristan'a kaçtığı belirlendi. Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

#5
Foto - Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: O isim Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?

İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI Sertçelik'in Macaristan'da yakalanması üzerine 6 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi. Öte yandan Adalet Bakanlığı Sertçelik'in iadesi için adli süreç başlattı.

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