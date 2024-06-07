2024-06-07 13:25:57 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: O isim Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Belgeler Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin yapılmasının beklendiğini kaydetti. Bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.