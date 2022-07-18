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Gündem
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Aydın'da orman yangını

2022-07-18 17:30:47
Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edildiği bildirildi.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

#2
Foto - Yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazözlerle müdahale edildiği belirtildi.

Yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazözlerle müdahale edildiği belirtildi.

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