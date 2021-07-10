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Aydın'da ölümlü kaza!

2021-07-10 07:01:10
Aydın'da ölümlü kaza!

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Aydın yönüne ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında karşı yönden gelen Fırat Madran yönetimindeki 09 ADL 374 plakalı motosikletle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü, kaza sonrası aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, Aydın yönüne ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında karşı yönden gelen Fırat Madran yönetimindeki 09 ADL 374 plakalı motosikletle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü, kaza sonrası aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

#2
Foto - İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fırat Madran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletteki Özgür Ocak ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fırat Madran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletteki Özgür Ocak ise ağır yaralandı.

#3
Foto - Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Ocak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Ocak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

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