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Aydın'da ağaçlar beyaza büründü

2024-04-22 08:28:17
Aydın'da ağaçlar beyaza büründü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kiraz ağaçları çiçek açtı, ortaya ise bu güzel manzara çıktı.

#1
Foto - Aydın'da ağaçlar beyaza büründü

Kuşadası'nın güzelliklerine bir yenisi daha eklendi. Kirazlı Mahallesi'nde bulunan kiraz bahçeleri, mevsimin normallerin üzerinde sıcak geçmesiyle birlikte erken çiçek açtı.

#2
Foto - Aydın'da ağaçlar beyaza büründü

Kiraz bahçesi sahibi Emel Uluçay, baharın gelişini müjdeleyen bu olayın ardından, yaklaşık 15-20 gün içinde kirazların da çiçek açacağını belirtti.

#3
Foto - Aydın'da ağaçlar beyaza büründü

"Kuşadası'nın doğal güzelliklerinden biri olan Kirazlı Mahallesi, her yıl baharın gelmesiyle birlikte adeta bir cennete dönüşüyor. Bu yılın sıcak hava dalgasıyla birlikte, kiraz ağaçları beklenenden daha erken çiçek açtı.

#4
Foto - Aydın'da ağaçlar beyaza büründü

Emel Uluçay, yaptığı açıklamada, kiraz ağaçlarının erken çiçek açmasının, yaklaşık iki hafta içinde kirazların olgunlaşacağı anlamına geldiğini belirtti. Bölgedeki kiraz üreticilerini sevindirdi ve baharın güzelliklerini erken yaşamalarını sağladı.

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