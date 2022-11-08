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Ekonomi
25
Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

2022-11-08 10:06:28
Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Ayçiçek yağı fiyatlarında indirim yaşanıyor. Yeni Ayçiçek yağı fiyatları açıklandı. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-15 Kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından yayınladı. İşte 2022 Kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi.

#1
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Koronavirüs pandemisi ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sonrasında fahiş gıda fiyatına karşı birçok üründe indirim yapan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Kasım ayı indirimleri açıklandı. Öte yandan TMO 5 lt. Ayçiçek yağında büyük indirim kampanyası başlattı.

#2
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

TMO marketleri Ayçiçek yağına indirim yaptığını açıkladı. Kaliteli ürün arayışında olan vatandaşlara sevindirici haber geldi. Ayçiçek yağları gelen zamlar sonrasında tavan fiyata ulaştı. Yapılan duyuru üzerine TMO marketlerindeki yağ fiyatları yüzleri güldürdü. PTT AVM üzerinde yapılan indirim üzerine 5 litrelik TMO Ayçiçek yağı 135 TL'den satışa sunulduğu belirtildi.

#3
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Öte yandan Peynirden çaya, pastırmadan sucuğa, sebzeden meyveye birçok üründe yapılan indirimler ile vatandaşa uygun fiyata alım imkânı sunuldu.

#4
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde vatandaşın temel ihtiyaç ürünlerinde indirim başladı.

#5
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Süt 14.50

#6
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Kakao krema 35.90

#7
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Üzüm pekmezi 37.90

#8
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Tahin 37.90

#9
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Çay 72.90 Şeker 17.50

#10
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Limonata 9.90

#11
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Kahvaltılık gevrek 27.90

#12
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Tavuk 32.75

#13
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Nar 12.90 Armut 9.90

#14
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Köfte 47,90

#15
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Kavurma 189.90

#16
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Sucuk 139.90

#17
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Sucuk 27.90

#18
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Macar salam 27.50

#19
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Sosis 20.50

#20
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Pastırma 37.50

#21
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Köy peyniri 46.50

#22
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Beyaz peynir 52.90

#23
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Erzincan tulum peyniri 46.90

#24
Foto - Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı

Klasik peynir 44.90

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