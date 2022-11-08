2022-11-08 10:06:28 Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük indirim geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tek tek açıklandı
Ayçiçek yağı fiyatlarında indirim yaşanıyor. Yeni Ayçiçek yağı fiyatları açıklandı. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-15 Kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından yayınladı. İşte 2022 Kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi.