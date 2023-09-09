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Kültür Sanat
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Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor

2023-09-09 16:01:33
Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kapsamlı restorasyon çalışmalarına başladı. İkinci etap restorasyon süresince yapı ibadete ve ziyarete açık olacak.

#1
Foto - Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde dönemin en kapsamlı restorasyonuna, oluşturulan Bilim Kurulu himayesinde başlandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, İdari Kurul ve Bilim Kurulu oluşturuldu. İdari Kurul ile Bilim Kurulu kararları doğrultusunda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Restorasyon çalışmalarının etap etap yapılacağı öğrenildi. İkinci etap restorasyon çalışmaları sırasında, Ayasofya-i Kebir Camii ibadete ve ziyarete açık olacak.

#2
Foto - Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor

Caminin ikinci etap çalışmaları kapsamında, bakım ve onarımına devam edilecek. Çalışmalarda, 15 asra dayanan bir mabet olan Ayasofya Kebir Camii'nin tarih içinde çeşitli depremlerden etkilendiği gözönüne alındı. Minareler dahil bütün binanın statik ve depremle alakalı performans analizleri uzman mühendisler danışmanlığında ortak çalışılarak yapılıyor. Analizlerin sonuçlarına göre binanın minareler dahil deprem güvenliği belirlenecek ve gerekli güçlendirme çalışmaları yapılacak.

#3
Foto - Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor

Ayasofya’da aşamalı bir şekilde yıllara yayılarak yapılacak restorasyonların ilk aşamasında caminin dış cephelerinde beton harç temizliği yapılacak. Çalışmalar, kurul onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda ilerleyecek . Tüm beton harçlar temizlendikten sonra bu cephelerde yeniden üç boyutlu taramayla belgeleme yapılması planlanıyor. Minarelerin etrafına güvenli çelik platform üzeri iş iskelesi kurulduktan sonra, statik ve deprem performans analizlerinin sonuçlarına göre, uygulamalara başlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmalarında bugüne kadar, külliye içerisinde bulunan tüm yapılarla parseli çevreleyen bahçe duvarlarını ve külliyenin yakın çevresini kapsayan, bütüncül, yüksek çözünürlükte, ulusal koordinat sisteminde tanımlı nokta bulutu verisi oluşturuldu. Bu sayede Ayasofya Kebir Camii’nin dijital ikizi elde edildi.

#4
Foto - Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor

II. Mehmet Türbesi'nin çatısındaki kurşun örtü değiştirildi, dış cephede kimyasal temizlik yapıldı. Türbe yapısı genelinde bulunan mermer saçak kornişleri ile sütun başlıklarında bulunan tahrip olmuş ve eksilmiş kısımların tümlemesi ile aleme altın varak yapıldı. II. Selim Türbesinde ise, kaldırılan kurşun örtünün yenilenmesi planlanıyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında, kubbe dışlık imalatı yenilendi, aleme altın varak yapıldı. Muvakkithanede; iç cephe, kapı ve pencere raspaları ve kimyasal temizlik yapıldı, muhdes malzemeler söküldü. Kurşun çatı örtüsünün yenilenmesi ise devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mikro ve hidrolik kireç enjeksiyonu da yapıldı.

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