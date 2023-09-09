Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor

Ayasofya’da aşamalı bir şekilde yıllara yayılarak yapılacak restorasyonların ilk aşamasında caminin dış cephelerinde beton harç temizliği yapılacak. Çalışmalar, kurul onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda ilerleyecek . Tüm beton harçlar temizlendikten sonra bu cephelerde yeniden üç boyutlu taramayla belgeleme yapılması planlanıyor. Minarelerin etrafına güvenli çelik platform üzeri iş iskelesi kurulduktan sonra, statik ve deprem performans analizlerinin sonuçlarına göre, uygulamalara başlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmalarında bugüne kadar, külliye içerisinde bulunan tüm yapılarla parseli çevreleyen bahçe duvarlarını ve külliyenin yakın çevresini kapsayan, bütüncül, yüksek çözünürlükte, ulusal koordinat sisteminde tanımlı nokta bulutu verisi oluşturuldu. Bu sayede Ayasofya Kebir Camii’nin dijital ikizi elde edildi.