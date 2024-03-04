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Ayasofya Camii, Ramazan-ı Şerif’e hazırlanıyor

2024-03-04 12:05:19
Ayasofya Camii, Ramazan-ı Şerif’e hazırlanıyor

Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Ramazan ayı öncesi temizlik çalışması yaptı.

#1
Foto - Ayasofya Camii, Ramazan-ı Şerif’e hazırlanıyor

Fatih Belediyesi’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde temizlik yaptı.

#2
Foto - Ayasofya Camii, Ramazan-ı Şerif’e hazırlanıyor

Caminin içi gül suyuyla yıkanırken, avlusu ve çevresi de sıcak suyla temizlendi.

#3
Foto - Ayasofya Camii, Ramazan-ı Şerif’e hazırlanıyor

Ramazan ayı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde temizlik yaptıklarını söyleyen Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, “Ayasofya Cami içerisinde yaklaşan ramazan ayı öncesinde Fatih Belediyesi olarak 20 kişiden oluşan ekibimizle birlikte temizlik çalışmaları yapmaktayız.

#4
Foto - Ayasofya Camii, Ramazan-ı Şerif’e hazırlanıyor

Yapılan çalışmalar kapsamında cami içerisinde halılar, ayakkabılıklar temizlenmekte ve dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır.

#5
Foto - Ayasofya Camii, Ramazan-ı Şerif’e hazırlanıyor

Cami dışında ise avlunun, meydanın ve şadırvanların yıkanması sıcak su kullanılarak yapılmaktadır. Çalışmalarımız ramazan ayı boyunca 7/24 çalışma esasına göre devam edecek olup her akşam gül suyu sıkılacaktır.

#6
Foto - Ayasofya Camii, Ramazan-ı Şerif’e hazırlanıyor

Amacımız Ayasofya Camii’yi ziyarete gelenlere daha temiz daha hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlanmaktır” ifadelerini kullandı.

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