Ayakkabı lekelerini tek seferde yok edin! Meğerse firmalar yıllardır saklamış: Beş kuruş vermeyeceksiniz

1. AYAKKABI TÜRÜNE GÖRE TEMİZLİK YÖNTEMİ Her ayakkabı farklı bir malzemeden üretilmektedir. Her malzemeye göre de temizlik yöntemi değişiklik gösteriyor. Bir deri ayakkabı temizlemek için özel deri temizleyici kullanmanız gerekmektedir. Kumaş ya da süet ayakkabıları ise daha farklı bir yöntem ile temizlemeniz gerekiyor. Ayakkabının malzemesine kontrol ettikten sonra doğru temizlik ürünü ile lekeleri kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. 2. LEKELERİ HEMEN TEMİZLEYİN Ayakkabıların üzerindeki lekeleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde temizlemeye çalışınız. Taze lekeleri çıkartmak eski lekeleri çıkartmaktan daha kolay olacaktır. Bu sayede ayakkabılarınız da daha az zarar görmüş olacak. Bir lekenin oluşması durumunda bir temizlik bezi veya yumuşak bir fırça kullanarak lekeyi nazikçe temizlemeye çalışınız. Lekeyi çıkartmak için sert bir şekilde olmaktan kaçınmanız gerekiyor.