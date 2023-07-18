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Yaşam
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Ayakkabı lekelerini tek seferde yok edin! Meğerse firmalar yıllardır saklamış: Beş kuruş vermeyeceksiniz

2023-07-18 13:25:55
Ayakkabı lekelerini tek seferde yok edin! Meğerse firmalar yıllardır saklamış: Beş kuruş vermeyeceksiniz

Hem yeni hem de eski ayakkabılar üzerinde oluşan lekeler birçok kişi rahatsız etmektedir. Her yöntemi deneyen ancak çözüm bulamayan birçok kişi bir de bu yöntemi şans vermeli. İşte ayakkabı temizlemenin en kolay yöntemi… Günlük hayatta sık sık kullandığımız ayakkabıların üzerinde oluşan lekeler zaman içerisinde can sıkıcı bir hal almaktadır. Ayakkabı üzerinde oluşan lekeler görüntüyü bozarken ayakkabılarınızın ömrünü de kısaltmaktadır. Ayakkabı üzerinde oluşan lekeleri çıkartmak için uygulayabileceğiniz püf noktaları sizlerle paylaşıyoruz. Bu yöntem ile birlikte ayakkabılarınız artık daha temiz ve bakımlı görünecek. İşte ayakkabı temizlemenin en kolay yöntemi…

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Foto - Ayakkabı lekelerini tek seferde yok edin! Meğerse firmalar yıllardır saklamış: Beş kuruş vermeyeceksiniz

1. AYAKKABI TÜRÜNE GÖRE TEMİZLİK YÖNTEMİ Her ayakkabı farklı bir malzemeden üretilmektedir. Her malzemeye göre de temizlik yöntemi değişiklik gösteriyor. Bir deri ayakkabı temizlemek için özel deri temizleyici kullanmanız gerekmektedir. Kumaş ya da süet ayakkabıları ise daha farklı bir yöntem ile temizlemeniz gerekiyor. Ayakkabının malzemesine kontrol ettikten sonra doğru temizlik ürünü ile lekeleri kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. 2. LEKELERİ HEMEN TEMİZLEYİN Ayakkabıların üzerindeki lekeleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde temizlemeye çalışınız. Taze lekeleri çıkartmak eski lekeleri çıkartmaktan daha kolay olacaktır. Bu sayede ayakkabılarınız da daha az zarar görmüş olacak. Bir lekenin oluşması durumunda bir temizlik bezi veya yumuşak bir fırça kullanarak lekeyi nazikçe temizlemeye çalışınız. Lekeyi çıkartmak için sert bir şekilde olmaktan kaçınmanız gerekiyor. 

#2
Foto - Ayakkabı lekelerini tek seferde yok edin! Meğerse firmalar yıllardır saklamış: Beş kuruş vermeyeceksiniz

3. DOĞRU TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ KULLANIN Ayakkabı lekelerini çıkartmak için doğru temizlik ürününü kullanmakta önemli bir detaydır. Ayakkabıları temizlemek için genel olarak hafif sabunlu bir çözelti veya özel ayakkabı temizleyicilerinden yararlanabilirsiniz. Temizleme işlemine geçmeden önce bu malzemenin ayakkabının yapısına uygun olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Ayakkabının renginin solmaması için ürünü de öncelikle küçük bir noktada denemenizi tavsiye ediyoruz. 4. LEKELERİ NAZİKÇE TEMİZLEYİN Ayakkabı üzerindeki lekeleri çıkartmak için nazik bir temizleme yöntemi kullanmanız gerekiyor. Sert bir şekilde Ovuşturmak ayakkabıya zarar vereceği için malzeme üzerinde de kalıcı hasarlar bırakabilir. Bunun yerine lekeyi temizlemek için temizlik bezi ile yumuşak ve nazikçe temizleme işlemi yapmanız gerekiyor. Lekenin çıkmaması durumunda daha güçlü bir temizlik ürünü kullanmadan önce profesyonel bir ayakkabı temizleyicisinden yardım alabilirsiniz.

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Foto - Ayakkabı lekelerini tek seferde yok edin! Meğerse firmalar yıllardır saklamış: Beş kuruş vermeyeceksiniz

5. AYAKKABILARINIZI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN Ayakkabıları düzenli olarak temizlemek lekelerin birikmesini önlerken ayakkabıların da daha uzun süre temiz ve bakımlı görünmesini sağlayacaktır. Bütün ayakkabılarınızı kullandıktan sonra günlük olarak temizleyerek düzenli havalandırma işlemi yapmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra ayakkabılarınızı düzenli olarak derinlemesine temizlemek için de belirli bir vakit ayırmanız gerekiyor. Bu sayede ayakkabılarınızın ömrü de uzayacaktır. Ayakkabı üzerinde oluşan lekeler zorlu bir iş olarak görülse de doğru yöntemler ve doğru ürünler ile kolay bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Ayakkabılar üzerindeki lekeleri kolayca çıkartmak için düzenli olarak temizlemek ve bakımını yapmak gerekiyor. Ayakkabıların temiz ve bakımlı olması ise güven ve özgüvenin göstergesidir.

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