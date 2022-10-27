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Aktüel
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Ayakkabı kutusundan çıkan bu poşetleri sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

2022-10-27 09:41:52
Ayakkabı kutusundan çıkan bu poşetleri sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

Özellikle ayakkabı kutularının içerisinden çıkan ve ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz poşetlerin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? İçerisinde silika jel olan bu poşetleri aslında atmak yerine saklayarak çok farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz.

#1
Foto - Ayakkabı kutusundan çıkan bu poşetleri sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

Yeni bir ayakkabı satın aldığınızda, kutusunun içinden çıkan küçük bir poşet olduğunu fark ettiniz mi? Üzerinde büyük bir şekilde "yemeyin" uyarısı bulunan bu poşetlerin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü?

#2
Foto - Ayakkabı kutusundan çıkan bu poşetleri sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

"Silika jel" barındıran bu poşetler aslında aldığınız ürünün nemden korunmasına yardımcı oluyor. Peki bu ürünler başka amaçlarla kullanılabilir mi? Gelin silika jellere detaylıca bakalım.

#3
Foto - Ayakkabı kutusundan çıkan bu poşetleri sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

SİLİKA JEL TAM OLARAK NE? Silika jel, ayakkabı kutularının dışında pek çok gıda ve ticari ürünlerin kutusunda bulunan, üründen nemi uzaklaştırmak için kullanılan bir ürün. 1919 yılında Hopkins Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Walter A. Patrick tarafından patentlenen silika jel, I. Dünya Savaşı sırasında gaz maskesi kutularında buhar ve gazların emilmesi için kullanıldı.

#4
Foto - Ayakkabı kutusundan çıkan bu poşetleri sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

Silika jel, kumda doğal olarak bulunan Silikon dioksitten oluşuyor. Kimyasal yapıları sayesinde ağırlığının yüzde 40'ına kadar nem tutabilen silika jel, günlük hayatımızda pek çok yerde karşımıza çıkıyor.

#5
Foto - Ayakkabı kutusundan çıkan bu poşetleri sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

SİLİKA JEL POŞETLERİ NEMDEN KORUNMAK İSTENDİĞİNDE KULLANILIYOR. Markalar ürünlerini nemden korumak isterler. Özellikle deri gibi ürünler nem oluşumuna neden olabilir. Bu nem de ürünler üzerine küf, pas gibi istenmeyen oluşumlara neden olur. İşte bu istenmeyen durumları engellemek isteyen üreticiler de ayakkabı, çanta gibi ürünlerin kutusuna silika jel poşeti koyar. Silika jel, ortamdaki su buharını emerek ürünlerin çok daha nemsiz bir ortamda bulunmasını sağlar.

#6
Foto - Ayakkabı kutusundan çıkan bu poşetleri sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

SİLİKA JEL POŞETLERİ, ÜZERİNDEKİ UYARIYA RAĞMEN NEREDEYSE "ZARARSIZ" BİR ÜRÜN. Poşetlerin üzerinde "Yemeyin" şeklinde kesin bir uyarı olması insanlarda "zararlı" olduğu algısını oluştursa da aslında buradaki uyarı toksik yapısından ziyade çocuk ve evcil hayvanlarda boğulma riskine karşı gelen bir uyarı. Elbette yine de bu ürünü yememeye özen göstermek gerekiyor.

#7
Foto - Ayakkabı kutusundan çıkan bu poşetleri sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

SİLİKA JELİ NERELERDE KULLANABİLİRSİNİZ? Ayakkabı, çanta gibi ürünlerin kutularından çıkabileceği gibi toplu şekilde de satın alabileceğiniz silika jel poşetleri, pek çok noktada hayat kurtarıyor. Bunlar arasında belki de en çok hayatınızı kurtaracak durum suya düşen telefondan suyu çekmesi. Binlerce TL vererek satın aldığını telefonunuz suya düştüğünde kilitli bir torbanın içerisine birkaç poşet silika jel doldurup telefonu da torbaya koyarsanız cihazın içindeki nemi çekebilir. Bunun için telefonu poşete koyduktan sonra yaklaşık 24 saat beklemeniz gerekiyor. Kokan ayakkabı ya da çantalarınızın içerisine silika jel poşetleri koyarak kokuyu önleyebilirsiniz. Yoğun enerji harcadığınız bir sporun ardından terli kıyafetlerinizi çantaya koyup eve gittiğinizi düşünün. Siz eşyaları eve gelince çıkarsanız dahi bir süre sonra çantanız kokmaya başlar. Çünkü çantanıza terli; yani nemli kıyafetlerinizi koymuşsunuzdur. İşte çantada silika jel bulunursa, bu nemli ortamı kısa süre içerisinde kurutabilirsiniz. Bu da çantanızın kokmasının önüne geçecektir. Aslında silika jelleri nemlere karşı mücadele etmeniz gereken pek çok alanda kullanabilirsiniz. Bugün sizlere daha çok ayakkabı kutularının içerisinde gördüğümüz silika jel poşetlerinin aslında ne işe yaradığını, başka hangi alanlarda kullanabileceğimizi açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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