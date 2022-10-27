Ayakkabı kutusundan çıkan bu poşetleri sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

SİLİKA JELİ NERELERDE KULLANABİLİRSİNİZ? Ayakkabı, çanta gibi ürünlerin kutularından çıkabileceği gibi toplu şekilde de satın alabileceğiniz silika jel poşetleri, pek çok noktada hayat kurtarıyor. Bunlar arasında belki de en çok hayatınızı kurtaracak durum suya düşen telefondan suyu çekmesi. Binlerce TL vererek satın aldığını telefonunuz suya düştüğünde kilitli bir torbanın içerisine birkaç poşet silika jel doldurup telefonu da torbaya koyarsanız cihazın içindeki nemi çekebilir. Bunun için telefonu poşete koyduktan sonra yaklaşık 24 saat beklemeniz gerekiyor. Kokan ayakkabı ya da çantalarınızın içerisine silika jel poşetleri koyarak kokuyu önleyebilirsiniz. Yoğun enerji harcadığınız bir sporun ardından terli kıyafetlerinizi çantaya koyup eve gittiğinizi düşünün. Siz eşyaları eve gelince çıkarsanız dahi bir süre sonra çantanız kokmaya başlar. Çünkü çantanıza terli; yani nemli kıyafetlerinizi koymuşsunuzdur. İşte çantada silika jel bulunursa, bu nemli ortamı kısa süre içerisinde kurutabilirsiniz. Bu da çantanızın kokmasının önüne geçecektir. Aslında silika jelleri nemlere karşı mücadele etmeniz gereken pek çok alanda kullanabilirsiniz. Bugün sizlere daha çok ayakkabı kutularının içerisinde gördüğümüz silika jel poşetlerinin aslında ne işe yaradığını, başka hangi alanlarda kullanabileceğimizi açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.