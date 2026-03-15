Ayak mantarı ve nasırı kökünden söküp atıyor! İşte evde hazırlayabileceğiniz en güçlü ilaç
Ayak sağlığı, günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ancak sıklıkla ihmal edilen bir sağlık alanıdır. Kapalı ayakkabı kullanımı, uzun süreli terleme ve nemlilik gibi faktörler, özellikle nasırlaşma ve mantar enfeksiyonları gibi dermatolojik sorunlara zemin hazırlamaktadır. Uzmanlar, tıbbi tedavi gerektirmeyen hafif seviyedeki nasır ve mantar şikayetleri için destekleyici nitelikte doğal bakım yöntemlerinin tercih edilebileceğini belirtmektedir.