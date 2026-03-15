Ayak mantarı ve nasırı kökünden söküp atıyor! İşte evde hazırlayabileceğiniz en güçlü ilaç
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ayak mantarı ve nasırı kökünden söküp atıyor! İşte evde hazırlayabileceğiniz en güçlü ilaç

Ayak sağlığı, günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ancak sıklıkla ihmal edilen bir sağlık alanıdır. Kapalı ayakkabı kullanımı, uzun süreli terleme ve nemlilik gibi faktörler, özellikle nasırlaşma ve mantar enfeksiyonları gibi dermatolojik sorunlara zemin hazırlamaktadır. Uzmanlar, tıbbi tedavi gerektirmeyen hafif seviyedeki nasır ve mantar şikayetleri için destekleyici nitelikte doğal bakım yöntemlerinin tercih edilebileceğini belirtmektedir.

Doğal içerikli bakım kürü, asidik ve antiseptik özellikler taşıyan bileşenlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır.

1 litre ılık suyun içerisine 1 su bardağı elma sirkesi, 2 yemek kaşığı karbonat ve 5-6 damla çay ağacı yağı eklenerek hazırlanan karışımda ayaklar 20 dakika dinlendirilir.

Uygulama sonrasında, nasırlı bölgeler ponza taşıyla nazikçe törpülenerek ölü deriden arındırılmalı ve ayaklar, özellikle parmak araları tamamen kurulanmalıdır. Söz konusu bakım rutini, haftada 2-3 kez tekrarlanarak destekleyici bir bakım olarak uygulanabilir.

Ancak, cilt üzerinde açık yara, diyabetik ayak komplikasyonu, şiddetli egzama veya bilinen bir alerjik hassasiyet bulunması durumunda bu yöntemin uygulanması sakıncalıdır.

İlerlemiş ve kronikleşmiş mantar veya nasır problemlerinde, vakit kaybetmeden bir dermatoloğa başvurularak klinik tedavi süreçlerinin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!
Teknoloji

Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!

Baykar tarafından öz kaynaklarla geliştirilen milli K2 Kamikaze İHA, 5'li sürü otonomisi ve yapay zekâ testlerini başarıyla tamamladı. 800 k..
İran, dev bankayı vurdu
Dünya

İran, dev bankayı vurdu

Misillemelerine devam eden İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan dev ABD bankasını vurdu.

Savaş Avrupa'nın kapısına dayandı! Üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Dünya

Savaş Avrupa'nın kapısına dayandı! Üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar

Üç komşu ülkenin ismini sayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Bize saldırı hazırlığındalar" diyerek dikkatleri bir anda Avrupa'nın üzerine ç..
İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"
Dünya

İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"

ABD medyası, İsrail’in İran ile devam eden çatışmalarda balistik füze savunma sistemlerinin "kritik derecede azaldığı" yönünde Washington’ı ..
Asrın yolsuzluğu davasında skandal tehdit: 'Sus, susmazsan eşin çoluğun çocuğun var'
Aktüel

Asrın yolsuzluğu davasında skandal tehdit: 'Sus, susmazsan eşin çoluğun çocuğun var'

İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ'nin eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat, rüşvet çarkını ve usulsüzlükleri itiraf ederken; avukatı Sevgi Dağdemir, ..
Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Gündem

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!

Siyonist işgal rejiminin sözde yöneticileri hakkındaki iddialar her geçen gün daha da netlik kazanıyor. Sosyal medyadaki teknik analizler ve..
