Ay halesi hayran bıraktı

Ayın güneşten yansıttığı ya da doğrudan güneşin sahip olduğu ışık, yaklaşık 22 derecede altıgen prizma buz kristalleri içerisinde kırılır. Bu kırılma sonrası ayın çevresinde yarıçaplı bir çember oluşur. Oluşan bu çember hale olarak adlandırılır. Bu halkalar ay etrafında oluştuğu için ay halesi ya da ay aylası isimlerini almaktadır’’ ifadelerini kullandı.