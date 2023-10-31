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Yaşam
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Ay halesi hayran bıraktı

2023-10-31 09:38:20
Ay halesi hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oluşan ay halesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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Foto - Ay halesi hayran bıraktı

Yüksekova’da oluşan ay halesi güzel görsel oluştururken, vatandaşlar ise büyük bir merakla cep telefonlarıyla bu anı kayıt altına aldı.

#2
Foto - Ay halesi hayran bıraktı

Yaşanan doğa olayı ile ilgili bilgi veren Fizik Öğretmeni Ersin Tek, "Bildiğiniz üzere bu olay, 22 derece hale olarak bilinmektedir. Yani, güneş veya ay etrafında altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen bir optik fenomendir. Çoğunlukla sonbahar ve kış mevsiminde ortaya çıkmaktadır.

#3
Foto - Ay halesi hayran bıraktı

Ayın güneşten yansıttığı ya da doğrudan güneşin sahip olduğu ışık, yaklaşık 22 derecede altıgen prizma buz kristalleri içerisinde kırılır. Bu kırılma sonrası ayın çevresinde yarıçaplı bir çember oluşur. Oluşan bu çember hale olarak adlandırılır. Bu halkalar ay etrafında oluştuğu için ay halesi ya da ay aylası isimlerini almaktadır’’ ifadelerini kullandı.

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