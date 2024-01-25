Avukatlı çeteden 73 milyonluk vurgun! Göz göre göre 5 fabrikayı yaktılar

Sıkça görülen dolandırıcılık olaylarının tümünü geride bırakacak bir dolandırıcılık İstanbul'da meydana geldi. Liderliğini kendisini menajer olarak tanıtan Fatih T'nin yaptığı 14 kişilik bir çetenin; kurdukları boya, çanta, ayakkabı gibi kendilerine ait fabrikaları, kendi elleriyle yakıp Allianz, HDI ve Türkiye Sigorta gibi büyük sigorta şirketlerini ilk belirlemelere göre 73 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.