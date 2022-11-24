Avrupa’yı salladı' Hatay'dan dünya birinciliği

Aslında burası bizim için büyük bir laboratuvar, sadece bir üretim alanı değil, birçok bitkiyi deniyoruz. Şu ana kadar kıvırcık marul, reyhan türleri, çeri domates, salatalık ve mevsimlik çiçekler de başarılı olduk. Daha önce denenmeyen lale ve sümbül soğanlarını da denedik ve başarılı olduk” dedi. Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi SiEUGreen projesinin koordinatörü Prof. Sjur Baardsen'de, “Projede bulunan ülkeler arasında Hatay’da var, burada olduğum için çok mutluyum. Burada farklı endemik bitkiler ve tarihi yerler, eserler gördüm” dedi.