2022-11-24 17:32:20 Avrupa’yı salladı' Hatay'dan dünya birinciliği
Hatay, Norveç’te 17 ülkeden şehirlerin bulunduğu Çin-Avrupa “Yenilikçi yeşil ve akıllı şehirler” projesinde en başarılı şehir olarak seçildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının yürüttüğü projede geleneksel tarım dışında akuaponik (sucul yetiştiricilik) sisteminin entegrasyonu ile bitkisel üretim gerçekleştiriliyor. Akuaponik teknikte balık atıkları bitkiler için biyolojik gübre kaynağı olarak kullanılıyor ve bitki köklerinin de balık havuzu için doğal filtre görevini sağlamasıyla elde ediyor.