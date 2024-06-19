  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de dronlar özel hava otobanlarında uçacak

Bir zamanlar kimse yaklaşamıyordu! O bölge terörden temizlenince turizm merkezi oldu

Avrupa'nın geri gönderdiği zehir saçan ürünler Türkiye'de satışta!

Katliam 257 gündür sürdürüyor! Katil İsrail durmuyor! Gazze'de can kaybı 37 bin 396'ya yükseldi!

9 farklı versiyon ve donanım! Vosmer %100 elektrikli yeni Porsche Taycan’ı özel bir davetle tanıttı! 821 km’ye kadar menzil sunuyor!

Burası Kapadokya değil! Peribacaları nefes kesiyor

Yılının ilk çeyreğinde Akfen Yenilenebilir Enerji’den görülmemiş kâr!

Bu 4 baharatı tüketen kilo almıyormuş! Prof. Osman Müftüoğlu açıkladı

Bu fırsat kaçmaz! Uygun fiyatlı teknolojik ürünler A101’e geliyor! Aldın aldın! Benzinli ATV sizleri bekliyor!

Dut ağacına öyle bir not asıldı ki!

Ekonomi
5
Avrupa'nın geri gönderdiği zehir saçan ürünler Türkiye'de satışta!

2024-06-19 12:55:53
Avrupa'nın geri gönderdiği zehir saçan ürünler Türkiye'de satışta!

Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen ve yüksek oranda kobalt içeren 3 tava markasının ürünleri geri gönderildi. Uzmanlar, ağır metallerin yiyeceklere geçtiğini belirterek, çizilen tavaların atılmasını önerdi. Mutfakların vazgeçilmezi tavalar zehir saçıyor. Endüstriyel ve ticari kullanım alanına sahip olan kobalt, tava ve tencere gibi mutfak gereçlerinin içerisinde belirlenen orandan fazla bulununca ve gıdayla temas etmesi durumunda insanlar üzerinde kanser riski oluşturuyor.

#1
Foto - Avrupa'nın geri gönderdiği zehir saçan ürünler Türkiye'de satışta!

Geçen günlerde AB’nin gıda ve yem ürünleri için devreye aldığı Hızlı Alarm Sistemi’nin (RASFF) resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye’den Fransa’ya ihraç edilen kızartma tavalarında yüksek derecede kobalt tespit edildiği ve ürünlerin Türkiye’ye geri gönderildiği bildirildi. RASFF’ye haziran ayının ilk haftasında yansıyan bildiriye göre “C.”, “S.”, “T.D.” marka kızartma tavalarında en fazla 0.02 olması gereken kobalt miktarı 0.35 olarak tespit edildi.

#2
Foto - Avrupa'nın geri gönderdiği zehir saçan ürünler Türkiye'de satışta!

SINIR DEĞER AŞILMAMALI Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin günlük kabul edilebilir kobalt alımının vücut ağırlığı kilogramı başına 0.3 mikrogram olarak belirlediğini bildirdi. Milliyet’in sorlarını yanıtlayan Akdağ şu bilgileri verdi: “Bu değer, bir bireyin sağlığına zarar vermeden gün içinde tüketebileceği maksimum kobalt miktarını ifade eder. EFSA, bu değeri uzun süreli maruziyetin potansiyel sağlık risklerini göz önünde bulundurarak belirler. Örneğin, 70 kilogram ağırlığında bir birey için günlük kabul edilebilir kobalt alımı 21 mikrogram olacaktır (70 kg x 0.3 µg/kg). RASFF tarafından belirlenen sınırlar, özellikle gıdayla temas eden malzemeler için geçerlidir ve bu tür malzemelerde bulunabilecek maksimum kobalt miktarını ifade eder. Tavalarda bulunabilecek kobalt miktarı 0.02 mikrogram iken, Türkiye’den ihraç edilen malzemedeki değer 0.35mg/l bulunmuş olduğu için kritik risk sınıfına alınmış.

#3
Foto - Avrupa'nın geri gönderdiği zehir saçan ürünler Türkiye'de satışta!

KALBE DE ZARAR Kısa süreli ve yüksek miktarda kobalt maruziyetinin bulantı, kusma, karın ağrısı, ishale neden olabilir. Uzun süreli kobalt maruziyeti akciğerlerde ve kalpte toksik etki göstererek nefes darlığı, öksürük, kalp ritmi bozuklukları ve kalp kası hasarına yol açabilir. Paslanmaz çelik, dökme demir, seramik kaplama, titanyum, cam malzemeleri daha güvenilirdir.”

#4
Foto - Avrupa'nın geri gönderdiği zehir saçan ürünler Türkiye'de satışta!

YİYECEKLERE GEÇİYOR, ÇİZİLDİYSE ATIN Kimyagerler Derneği Genel Sekreteri Sefa Karta da kobaltın doğada yaygın bulunduğunu ifade ederek, bazı tava/tencerelerin yapısında bulunan alüminyum, bakır, kurşun, nikel ve kadmiyum gibi bazı ağır metallerin yiyeceklere geçtiğini vurguladı. Karta şunları dedi: “Burada kullanılan tava/tencerenin türü, yeni ya da eski olması, yiyeceğin pişirme süresi, yiyeceğin tava/tencerede bekletilme süresi sıcaklığı gibi pek çok değer etkili olmaktadır. Yiyeceklerin pişirilmesinde çizilen, hasar gören tava/tencerelerin, sağlığa uygun koşullarda üretilen ürünlerin kullanılması gerekmektedir.” 590-620 LİRAYA SATILIYOR Sınırdan çevrilen 20 ve 26 santimlik 3 marka tavanın Türkiye’de bazı sitelerde ithal ürün olarak 590-620 lira arasında satışa sunulduğunu tespit ettik. Türkiye’de bilindik bazı markaların kendi internet sitelerinde benzer boyut ve özellikte satılan tavaların fiyatları ise daha düşük. Örneğin bir markanın titanyum malzemeli 26 santim olan tavası 989 lira, 20 santim tavanın ise 919 lira. Başka bir firmanın 26 santim döküm tava fiyatı ise 999 lira, 20 santim döküm malzemeli tavanın fiyatı ise 799 lira.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?
Gündem

Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?

Katıldığı Youtube canlı yayınında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav), Hazreti Aişe (r.anhâ) validemiz üzerinden çirkin sözler sarf..
CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek
Siyaset

CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Peygamber Efendimiz'e (sav) hakaret eden Diamond Tema adlı alçağa sahip çıktı.
Fatma Betül Sayan Kaya 'önce eşim sonra ben' diyerek üzen haberi duyurdu!
Siyaset

Fatma Betül Sayan Kaya 'önce eşim sonra ben' diyerek üzen haberi duyurdu!

Fatma Betül Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.
Dünya Altın Konseyi anketini açıkladı: Dolar artık öncelik değil!
Ekonomi

Dünya Altın Konseyi anketini açıkladı: Dolar artık öncelik değil!

Dünya Altın Konseyi’nin anketine altın göre beş yıl içinde küresel rezervlerde daha yüksek bir paya sahip olacak; dolar ise döviz özelliğini..
Destici'den kendisini hedefe koyanlara cevap! 'İki yüzlü müfteriler'
Gündem

Destici'den kendisini hedefe koyanlara cevap! 'İki yüzlü müfteriler'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Diamond Tema adlı ahlaksıza tepki gösterdiği için kendisini hedefe koyanlara sert bir ka..
Guterres: Nefret söylemini ortadan kaldırmalıyız!
Gündem

Guterres: Nefret söylemini ortadan kaldırmalıyız!

Liderlerin konuşmalarında nefret söylemi görüldüğünü belirten Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Nefret söyleminin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23