Avrupa'nın geri gönderdiği zehir saçan ürünler Türkiye'de satışta!

YİYECEKLERE GEÇİYOR, ÇİZİLDİYSE ATIN Kimyagerler Derneği Genel Sekreteri Sefa Karta da kobaltın doğada yaygın bulunduğunu ifade ederek, bazı tava/tencerelerin yapısında bulunan alüminyum, bakır, kurşun, nikel ve kadmiyum gibi bazı ağır metallerin yiyeceklere geçtiğini vurguladı. Karta şunları dedi: “Burada kullanılan tava/tencerenin türü, yeni ya da eski olması, yiyeceğin pişirme süresi, yiyeceğin tava/tencerede bekletilme süresi sıcaklığı gibi pek çok değer etkili olmaktadır. Yiyeceklerin pişirilmesinde çizilen, hasar gören tava/tencerelerin, sağlığa uygun koşullarda üretilen ürünlerin kullanılması gerekmektedir.” 590-620 LİRAYA SATILIYOR Sınırdan çevrilen 20 ve 26 santimlik 3 marka tavanın Türkiye’de bazı sitelerde ithal ürün olarak 590-620 lira arasında satışa sunulduğunu tespit ettik. Türkiye’de bilindik bazı markaların kendi internet sitelerinde benzer boyut ve özellikte satılan tavaların fiyatları ise daha düşük. Örneğin bir markanın titanyum malzemeli 26 santim olan tavası 989 lira, 20 santim tavanın ise 919 lira. Başka bir firmanın 26 santim döküm tava fiyatı ise 999 lira, 20 santim döküm malzemeli tavanın fiyatı ise 799 lira.