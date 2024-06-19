2024-06-19 12:55:53 Avrupa'nın geri gönderdiği zehir saçan ürünler Türkiye'de satışta!
Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen ve yüksek oranda kobalt içeren 3 tava markasının ürünleri geri gönderildi. Uzmanlar, ağır metallerin yiyeceklere geçtiğini belirterek, çizilen tavaların atılmasını önerdi. Mutfakların vazgeçilmezi tavalar zehir saçıyor. Endüstriyel ve ticari kullanım alanına sahip olan kobalt, tava ve tencere gibi mutfak gereçlerinin içerisinde belirlenen orandan fazla bulununca ve gıdayla temas etmesi durumunda insanlar üzerinde kanser riski oluşturuyor.