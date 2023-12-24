Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! Listeye Türkiye damgası

8. Lefkara / Kıbrıs Kıbrıs'ın en gözde kasabalarından biri olarak adından söz ettiren Lefkara, yalnızca doğasıyla değil dünya çapında nam salan nakışıyla adından söz ettiriyor. Leonardo da Vinci'nin 1481 yılında burayı ziyaret ettiği ve bir el yapımı dantel satın aldığı rivayet edilmektedir.