2023-12-24 14:44:11 Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! Listeye Türkiye damgası
Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA), Avrupa'nın en güzel kasabalarını seçti.
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Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA), Avrupa'nın en güzel kasabalarını seçti.
Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA), yaptığı araştırmalar sonucunda Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını seçti. Türkiye'den de bir kasaba da bu seçkin listeye adını yazdırmayı başardı. İşte, Avrupa kıtasındaki en güzel 30 kasabası...
30. Gura Humorului / Romanya Romanya'nın kuzeydoğusundaki Suceava ilçesinde yer alan Gura Humorului, Obicinele Bucovinei dağlarının doğu sınırında, Moldova Nehri ve Mizah Nehri'nin birleştiği konumdadır. Yemyeşil manzarasıyla dikkat çeken bu eşsiz rota, listenin 30'uncu sırasında...
29. Kotor / Karadağ Balkanların gözbebeği Kotor, UNESCO tarafından koruma altına alınmış olan Karadağ'da yer almaktadır. Yüzyıllardır koruduğu Orta Çağ mimarisiyle adından söz ettiren Kotor Roma ile Venedik izleri taşıyan zengin bir kültüre sahip.
28. Ohrid / Makedonya Makedonya'nın güneybatısında Arnavutluk sınırındaki göl kıyısında mütevazı bir rota olan Ohrid, berrak sularıyla çevrelenmiş doğa harikası manzaralarıyla uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya gibi...
27. Monsanto / Portekiz Portekiz'in gözdesi olan Monsanto köyü, devasa taş kayaların ardındaki parlayan bir inci gibi. "Portekiz'in en Portekizli kasabası" unvanını taşıyan bu rotada sıradışı bir yolculuğun tadına varabilirsiniz.
26. Zalipie / Polonya Dünyanın en şirin kasabasına 'merhaba' demeye hazır olun! Polonya'nın Krakow şehrine yaklaşık 68 km uzaklıkta yer alan bu kasaba, çiçek motifleriyle süslenmiş rengarenk evleriyle adeta görsel bir şölen sunuyor.
25. Sint-Martens-Latem / Belçika Doğayla başbaşa kalabileceğiniz bir rotayla gününüzü2 güzelleştirmek isterseniz Belçika'nın Doğu Flanders eyaletinde yer alan Sint-Martens-Latem kasabası ideal konumda.
24. Riquewihr / Fransa Fransa'da Alsace bölgesindeki köyler arasında en güzeli olarak nam salan Riquewihr, rengarenk evleri ve zengin kültürüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Büyülü tepeleri, göz alıcı atmosferi ve üzüm bağlarıyla çevrili güzellikleriyle Alsace'ın incisi olarak tanınan bu kasaba, seyahatseverlerden tam not alıyor.
23. Saint-Cirq-Lapopie / Fransa Fransa'nın güneybatısındaki Lot bölümünde yer alan Saint-Cirq-Lapopie, yüksek tepeleri ve yeşilin binbir tonuyla tam bir gizli cevher.
22. Porvoo / Finlandiya Kış turizminin gözdesi Finlandiya'ya hayran kalmamak elde değil! Her detayıyla kalpleri çalan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye doğru rotanızı çevirdiğinizde yaklaşık 50 km doğuda Porvoo sizleri karşılayacak. Finlandiya Körfezi'nin kıyısında konumlanan bu yer elbette listede yer alıyor.
21. Koprivştitsa / Bulgaristan Bulgaristan'da, Topolnita Nehri üzerinde konumlanmış olan Koprivshtitsa, otantik Bulgar mimarisinin yanı sıra köklü tarihiyle de adından sıklıkla söz ettiriyor.
20. Sopron / Macaristan Avusturya sınırındaki Macaristan'da, Neusiedl Gölü (Fertö Gölü) yakınlarında yer alan Sopron, yerel halkı ve yöresel dokunuşlarıyla oldukça meşhur.
19. Reine / Norveç Norveç'i tanıtan broşürlerde, fotoğraflarda ve videolarda gördüğünüz o eşsiz manzara varya işte orası Reine! Moskenesøya Adası üzerinde yer alan bu kasabaya gidenler kendilerini adeta bir kartpostalın içerisinde gibi hissediyor olmalı.
18. Bernkastel-Kues / Almanya Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaleti sınırında, Mosel Nehri kenarında yer alan Bernkastel-Kues, yeşil bir orman denizinin arasında sakin bir yaşamı vadediyor.
17. Quedlinburg / Almanya Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin batısında, Harz ilçesinde, Harz dağlarının hemen kuzeyinde yer alan Quedlinburg, tarihiyle geçmişte yolculuk yapmışsınız gibi hissettirecek.
16. Marianske-Lazne / Çekya Ormanlık tepeleri, etkileyici mimarisi ve göz alıcı doğasıyla adından söz ettiren bu eşsiz rota listenin 16'ıncı sırasında yer alıyor.
15. Vlkolinec / Slovakya Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Vlkolinec bölgesi, her sokağında huzuru gözler önüne seriyor.
14. Piran / Slovenya Slovenya'nın Adriyatik Denizi kıyısında, Piran Körfezi'nin güneybatısında konumlanan ve masmavi nefes kesen bir manzaraya ev sahipliği yapan Piran, tam bir açık hava müzesi.
13. Setenil de las Bodegas / İspanya İspanya’daki Cadiz iline bağlı Setenil de las Bodegas kasabası, devasa büyüklükteki bir kayalığın altında konumlandırılmış. Rio Trejo nehrinin aşındırması sonucu oluşan kasaba, evlerin ilginç yapısı ve sıra dışı görüntüsüyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor.
12. Visby / İsveç İsveç'in Gotland adasında yer alan Visby, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan oldukça özel bir yerleşim yeri.
11. Soglio / İsviçre Tıpkı masal kahramanı Heidi'nin köyünü anımsatan Soglio, etrafı dağlarla çevrili yemyeşil bir tabloyu canlı bir şekilde gözler önüne seriyor.
10. Gölyazı / Türkiye Evliya Çelebi'nin "Ruhaniyetli bir şehir" dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği Bursa'nın incisi Gölyazı, bu listeye damga vuruyor desek yeridir! Dünya üzerinde nadir rastlanan tarihi zenginlik ve manzaraya kucak açan Gölyazı, iki tepeden oluşan ve Apolyont Gölü kıyısının kuzeyinden çıkıntısı olan yarımada üzerinde inşa edilmiştir.
9. Rovinj / Hırvatistan Hırvatistan'da yer alan Rovinj, küçük ancak göz kamaştıran doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
8. Lefkara / Kıbrıs Kıbrıs'ın en gözde kasabalarından biri olarak adından söz ettiren Lefkara, yalnızca doğasıyla değil dünya çapında nam salan nakışıyla adından söz ettiriyor. Leonardo da Vinci'nin 1481 yılında burayı ziyaret ettiği ve bir el yapımı dantel satın aldığı rivayet edilmektedir.
7. Hindeloopen / Hollanda Hollanda'nın kuzeyinde eski bir kasaba olan Hindeloopen de elbette bu listede yer alıyor. First Frisian Icescating Museum, Museum Hindeloopen, Grote Kerk van Hindeloopen ve Kitesurfschool Freeriderz burada gezip görebileceğiniz yerlerin başında yer alıyor.
6. Lech / Avusturya Avusturya Alpleri'nde Arlberg bölgesinde bulunan Lech, kış turizminin gözde destinasyonlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.
5. Conwy / Galler Galler'in Conwy Nehri üzerinde bulunan Conwy kasabası, Ortaçağ kalesi ve mimariyle yoğun ilgi görüyor.
4. Procida / İtalya Rengarenk mimarisiyle göz alıcı bir atmosferi gözler önüne seren Procida, büyüleyici bir kasaba.
3. Civita di Bagnoregio / İtalya Geldik son 3'e! İtalya'nın tatil merkezlerinden Civita di Bagnoregio da bu listede kendine yer buluyor.
2. Berat / Arnavutluk "Bin pencereli şehir" olarak nam salan Berat, Osumi Nehri’nin 2 yakasında yer almaktadır. Şehirde Osmanlı zamanından kalan tarihî Bekarlar Camii, Kurşunlu Camii, Sultan Camii , Beyaz Camii, Hüseyin Paşa Camii , Kırmızı Camii ve Telelka Camii mutlaka rotanızda yer almalı.
1. Kilkenny / İrlanda İrlanda'nın gözbebeği Kilkenny, masalsı güzelliğiyle tarih tutkunlarından tam not alıyor. Kaynak: Yasemin
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