2020-06-13 14:49:03 Avrupalı ressamların gözünden Osmanlı'da günlük hayat
Muhtelif ressamların Osmanlı'daki günlük hayata yönelik tasvirleri dikkat çekiyor.
Tarım Bakanlığı ifşa etti! İşte sahte olduğu kesinleşen taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin tam listesi
Muhtelif ressamların Osmanlı'daki günlük hayata yönelik tasvirleri dikkat çekiyor.
Zonaro'nun gözünden Osmanlılar...
Bu resim de Zonaro'ya ait. Zonaro'nun resimleri günümüzde Pera Müzesi'nde sergilenmektedir.
Aivazovsky'ye ait Osmanlı tasviri.
1860 tarihinde renkli taş baskı tekniği ile basılmış bir gravür. 19. y.y. İstanbul'un ressamlarından Jean Brindesiy'e ait "Mezarlıkta Neyzen" adını taşır. Ayrıca mekân da dönemin en önemli mezar alanlarından Karacaahmet olması muhtemeldir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23