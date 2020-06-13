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Kültür Sanat
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Avrupalı ressamların gözünden Osmanlı'da günlük hayat

2020-06-13 14:49:03
Avrupalı ressamların gözünden Osmanlı'da günlük hayat

Muhtelif ressamların Osmanlı'daki günlük hayata yönelik tasvirleri dikkat çekiyor.

#1
Foto - Zonaro'nun gözünden Osmanlılar...

Zonaro'nun gözünden Osmanlılar...

#2
Foto - Bu resim de Zonaro'ya ait. Zonaro'nun resimleri günümüzde Pera Müzesi'nde sergilenmektedir.

Bu resim de Zonaro'ya ait. Zonaro'nun resimleri günümüzde Pera Müzesi'nde sergilenmektedir.

#3
Foto - Aivazovsky'ye ait Osmanlı tasviri.

Aivazovsky'ye ait Osmanlı tasviri.

#4
Foto - 1860 tarihinde renkli taş baskı tekniği ile basılmış bir gravür. 19. y.y. İstanbul'un ressamlarından Jean Brindesiy'e ait

1860 tarihinde renkli taş baskı tekniği ile basılmış bir gravür. 19. y.y. İstanbul'un ressamlarından Jean Brindesiy'e ait "Mezarlıkta Neyzen" adını taşır. Ayrıca mekân da dönemin en önemli mezar alanlarından Karacaahmet olması muhtemeldir.

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