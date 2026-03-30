İbn-i Sina öneriyor! Akciğerlerin doğal süpürgesi: Doğal öksürük şurubu meğer bu baharatmış! İlaçlardan daha etkili: Soğuk havalarda bol bol tüketin! Apar topar harekete geçtiler! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Yunanistan’dan dikkat çeken İHA ve SİHA kararı Avrupa'dan çifte takdir: Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın gündeminde... Donanmadan denizlerde robot devrimi! İnsansız filo kurulacak: 20 adet İDA yola çıktı bile “Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” diyen Hindistan’da şaşırtan gelişme! Modi resmen apışıp kaldı Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor! Dünyanın peşine düştüğü Türkiye'nin tarım devinden kötü haber maalesef geldi Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Göklerde tarih yazan Türkiye devleri ezip geçti Orta doğu yangın yeri: Arap ülkesi 39 adet F-16 alacak!
Avrupa'dan çifte takdir: Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın gündeminde...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Avrupa'dan çifte takdir: Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın gündeminde...

Çanakkale’nin tarihî miraslarından Seddülbahir Kalesi, uluslararası mimarlık ödülüyle taçlanan başarısını Avrupa’nın en prestijli müzecilik programlarından birine adaylıkla pekiştirdi. Tarihî kale Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görüldü. Aynı zamanda European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adaylığıyla da dikkatleri üzerine çeken Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın ilgisini Türkiye›ye çevirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu başarıyı tebrik etti.

Çanakkale’nin tarihî miraslarından Seddülbahir Kalesi uluslararası ölçekte elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.Tarihî kale Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görüldü. Seddülbahir Kalesi’nin bu uluslararası başarısı, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma ve çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden değerlendirme yaklaşımının somut bir yansıması olarak öne çıktı.

Tarihî yapının hem ödül hem de adaylıkla gündeme gelmesi, yürütülen çalışmaların uluslararası platformlarda karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda bu önemli başarıyı tebrik etti. Bakan Ersoy paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: “Uluslararası Arenada Bir Başarıya Daha İmza Attık! Seddülbahir Kalesi, Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında uluslararası ödüle layık görüldü. Ayrıca European Museum of the Year Award (EMYA) 2026’ya aday gösterilen tarihî kalemiz, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu tarihî yapımızın, özgün mimarisini koruyarak çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden hayat bulması ve uluslararası düzeyde takdir görmesi bizler için gurur vericidir. Bu kıymetli başarıda emeği olan tüm kişi ve kurumları tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

Çanakkale’nin Seddülbahir köyünde yer alan ve Osmanlı dönemine uzanan köklü geçmişiyle öne çıkan Seddülbahir Kalesi, yürütülen restorasyon ve müze düzenlemeleriyle yeniden işlev kazandı. Özgün mimarisi korunarak çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenen yapı, uluslararası jüri tarafından da ödüle layık görüldü. Avrupa’nın En Prestijli Programına Aday Tarihî kale, elde ettiği bu ödülün yanı sıra European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adaylığıyla Avrupa müzecilik sahnesinde de yerini aldı. Adaylık, Türkiye’nin kültürel miras yönetimi ve müzecilik alanındaki yaklaşımının uluslararası ölçekte dikkatle takip edildiğini ortaya koydu. Kültürel Miras Vizyonu Güçleniyor Seddülbahir Kalesi’nde hayata geçirilen çalışmalar, tarihî yapıların korunarak yaşatılması ve çağdaş yöntemlerle yeniden değerlendirilmesi açısından örnek bir model olarak öne çıkıyor. Elde edilen uluslararası başarı, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma ve dünyaya tanıtma vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu
Gündem

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu

CHP’nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile otel odasında basılan belediye çalışanı Seher Akay’ın, "Başörtülülere burs vermiyoruz, militan..
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Gündem

Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!
Gündem

Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!

Fondaş medyanın ekran yüzlerinden Özlem Gürses, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir yalana ..
Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı
Gündem

Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Konya ziyaretinde “Çiftçiyim 3.5 trilyon zararım var” diyerek provokasyon yapan şahsın çiftçilikle alası ..
Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!
Gündem

Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!

Eski AK Parti Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner, ABD’ye verdiği destek ve ağır silahlı PKK’lı grupları İran..
Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"
Gündem

Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"

İşgalci İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, kendi ülkesinin kolluk kuvvetlerini ve hükümetini sert bir dille suçlayarak dünyayı şaşkına çe..
