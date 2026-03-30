Avrupa'dan çifte takdir: Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın gündeminde...
Çanakkale’nin tarihî miraslarından Seddülbahir Kalesi, uluslararası mimarlık ödülüyle taçlanan başarısını Avrupa’nın en prestijli müzecilik programlarından birine adaylıkla pekiştirdi. Tarihî kale Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görüldü. Aynı zamanda European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adaylığıyla da dikkatleri üzerine çeken Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın ilgisini Türkiye›ye çevirdi.