Avrupa savunması Türklerin işgalinde manşeti ile kıskançlıkta tavan yaptılar!

Avrupa dışı güçlerin hayati altyapıya entegrasyonu, özellikle bu güçler Rusya gibi rakiplerle çok boyutlu ilişkiler sürdürürken, AB’nin stratejik özerkliği için ciddi riskler oluşturmaktadır. Aynı zamanda, Avrupa’nın üçüncü ülkelerin finanse edilen savunma programlarına katılımına ilişkin net sınırlar belirlememesi nedeniyle kurumsal bir boşluk ortaya çıkmaktadır. ABD için bu gelişme endişe vericidir, çünkü Türk çıkarlarının Avrupa üretim üssüne dahil olması, İttifak içindeki teknoloji kontrolünü ve birlikte çalışabilirliği zorlaştırmaktadır. YUNANİTAN’IN GÜVENLİĞİ Yunanistan için bu gelişmeler yeni bir karmaşıklık düzeyi ekliyor. Türk savunma kapasitesi artık tamamen ikili bir mesele olmaktan çıkıyor, çünkü Yunan savunmasını destekleyen aynı Avrupa çerçevelerine entegre ediliyor. Bu gelişme, müttefik dayanışmasının sınırlarına ilişkin geleneksel varsayımlara meydan okuyor ve Doğu Akdeniz’deki stratejik manzarayı değiştirerek, üretim kontrolünün artık askeri güçle eşit derecede önemli bir güç aracı olduğunu gösteriyor.”