Dünya
6
Yeniakit Publisher
Avrupa savunması Türklerin işgalinde manşeti ile kıskançlıkta tavan yaptılar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa savunması Türklerin işgalinde manşeti ile kıskançlıkta tavan yaptılar!

TAHSİN HAN Türk savunma sanayini endişe ve merakla takip edip hemen hergün manşetine taşıyan Yunan basınını son haberinde yine kıskançlığını gizleyemedi... Yunan haber sitesi News Break, “Türkiye, Baykar aracıyla Avrupa savunmasını işgal ediyor” başlıklı haberinde Avrupa savunmasında Türkiye’nin etkisinin artmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Hezeyan ve kıskançlığın satırlara döküldüğü haberde, “Ukrayna’dan Orta Doğu’ya kadar modern savaş alanında, düşük maliyetli insansız hava araçları, dünya çapındaki güçleri savunma doktrinlerini yeniden düşünmeye zorlayan bir katalizör olarak ortaya çıktı. Bu değişen ortamda, Türk şirketi Baykar, Avrupa pazarına stratejik bir giriş yaparak Batı için önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Askeri güç artık geleneksel ittifaklardan mı yoksa üretim zincirlerini ve teknolojik akışları kontrol edenlerden mi geliyor?

Nikoletta Kourousi, Orta Doğu Forumu’ndaki analizinde, Newsbreak’in yaklaşık bir aydır yazdıklarını doğrulayarak, Baykar’ın İtalya’daki bir dizi cesur yatırım hamlesiyle Avrupa Birliği’nde kalıcı bir varlık kazanmayı başardığını belirtiyor. 2024’te havacılık şirketi Piaggio Aerospace’in satın alınması ve ardından 2025’te dev Leonardo ile yapılan iş birliği, Türk şirketinin Avrupa havacılık endüstrisinin kalbine girmesini sağladı.

Bu sayede Ankara sadece ürün ihraç etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa sertifikalarına ulaşıyor ve ihracat kısıtlamalarını aşıyor. Faaliyetlerini AB düzenleyici çerçevesi içinde güvence altına alıyor.

Bu işletme modeli, ortak üretimin basit siyasi uyumun ötesine geçtiği yeni bir etki biçimini vurgulamaktadır. NATO içindeki İtalya-Türkiye bağlantısı, üye devletlerin genellikle ikili anlaşmalar yoluyla ulusal sanayi önceliklerini nasıl önceliklendirdiğini göstermektedir. Daha önce F-35’ten dışlanan Türkiye, şimdi Batı sanayi işbirliği yapılarına “arka kapıdan” yeniden giriyor. Avrupa Güvenlik Eylem Planı’na (SAFE) katılma çabası, kendisini basit bir tedarikçiden Avrupa savunma üretiminin organik bir üyesine dönüştürme girişimini göstermektedir. Baykar’ın endüstriyel konumu , sistemlerinin operasyonların ön saflarında kanıtlanmış etkinliğiyle güçlenmektedir. Geliştirmekte olduğu yeni, düşük maliyetli intihar dronları, minimum maliyetle düşman hava savunmasını etkisiz hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, caydırıcılığı daha fazla devlet için erişilebilir hale getirerek, pahalı platformlara yatırım ihtiyacını azaltmakta ve Avrupa karargahlarının operasyonel planlamasını temelden değiştirmektedir.

Avrupa dışı güçlerin hayati altyapıya entegrasyonu, özellikle bu güçler Rusya gibi rakiplerle çok boyutlu ilişkiler sürdürürken, AB’nin stratejik özerkliği için ciddi riskler oluşturmaktadır. Aynı zamanda, Avrupa’nın üçüncü ülkelerin finanse edilen savunma programlarına katılımına ilişkin net sınırlar belirlememesi nedeniyle kurumsal bir boşluk ortaya çıkmaktadır. ABD için bu gelişme endişe vericidir, çünkü Türk çıkarlarının Avrupa üretim üssüne dahil olması, İttifak içindeki teknoloji kontrolünü ve birlikte çalışabilirliği zorlaştırmaktadır. YUNANİTAN’IN GÜVENLİĞİ Yunanistan için bu gelişmeler yeni bir karmaşıklık düzeyi ekliyor. Türk savunma kapasitesi artık tamamen ikili bir mesele olmaktan çıkıyor, çünkü Yunan savunmasını destekleyen aynı Avrupa çerçevelerine entegre ediliyor. Bu gelişme, müttefik dayanışmasının sınırlarına ilişkin geleneksel varsayımlara meydan okuyor ve Doğu Akdeniz’deki stratejik manzarayı değiştirerek, üretim kontrolünün artık askeri güçle eşit derecede önemli bir güç aracı olduğunu gösteriyor.”

