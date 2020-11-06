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Avrupa peşine düştü! Mavi olanına dikkat edin

2020-11-06 13:53:35
Avrupa peşine düştü! Mavi olanına dikkat edin

Türkiye'nin verimli toprakları birçok ürünün yetişmesine olanak sağlıyor.

#1
Foto - Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, yılın bu zamanları çıkmaya başlayan ayı (bolet) mantarı ile melki (çam) mantarı köylülerin geçim kapısı haline geldi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, yılın bu zamanları çıkmaya başlayan ayı (bolet) mantarı ile melki (çam) mantarı köylülerin geçim kapısı haline geldi.

#2
Foto - Geçen yıl yağışların çok olması dolayısıyla bol olan mantarların kilosu 15 liradan satılırken, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle 25 liradan alıcı buluyor.

Geçen yıl yağışların çok olması dolayısıyla bol olan mantarların kilosu 15 liradan satılırken, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle 25 liradan alıcı buluyor.

#3
Foto - Bayramiç Kazdağları eteklerinde sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarı köylüler tarafından toplanarak satılıyor.

Bayramiç Kazdağları eteklerinde sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarı köylüler tarafından toplanarak satılıyor.

#4
Foto - Mantarın kilosu 25 liradan tüccarlar tarafından alınıyor.

Mantarın kilosu 25 liradan tüccarlar tarafından alınıyor.

#5
Foto - Ormanlık alanlardan toplanan mantarlar Çanakkale’deki firmalara satılıyor. Mantarları alan firmalar ise ürünleri işleyerek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Ormanlık alanlardan toplanan mantarlar Çanakkale’deki firmalara satılıyor. Mantarları alan firmalar ise ürünleri işleyerek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

#6
Foto - Mantarlar her yılın Ekim ve Kasım ayında ortaya çıkıyor. Mantarın zehirli olup olmadığı ise mavi renkten anlaşılıyor. Eğer mantar mavi renkse yenmez, değilse yenir.

Mantarlar her yılın Ekim ve Kasım ayında ortaya çıkıyor. Mantarın zehirli olup olmadığı ise mavi renkten anlaşılıyor. Eğer mantar mavi renkse yenmez, değilse yenir.

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