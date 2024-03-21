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Spor
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Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

2024-03-21 13:50:17
Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

Son dakika haberleri… Futbolda sezonun sonuna yaklaşırken Avrupa'nın en çok puan toplayan takımları belli oldu. Transfermarkt, Avrupa'nın en iyi 15 liginde mücadele eden takımların performanslarına mercek tuttu. En çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan takımları analiz eden Transfermarkt, 20 takımlı bir liste hazırladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin damga vurduğu listede zirvenin sahibi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

İŞTE AVRUPA'NIN EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIMLARI 20- PAOK - 60 puan

#2
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

19- Bayern Münih - 60 puan

#3
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

18- Milan - 62 puan

#4
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

17- Girona - 62 puan

#5
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

16- Feyenoord - 62 puan

#6
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

15- Manchester City - 63 puan

#7
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

14- Barcelona - 64 puan

#8
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

13- Liverpool - 64 puan

#9
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

12- Benfica - 64 puan

#10
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

11- Arsenal - 64 puan

#11
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

10- Sporting - 65 puan

#12
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

9- Union SG - 70 puan

#13
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

8- Bayer Leverkusen - 70 puan

#14
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

7- Rangers - 70 puan

#15
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

6- Celtic - 71 puan

#16
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

5- Real Madrid - 72 puan

#17
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

4- PSV Eindhoven - 72 puan

#18
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

3- Inter - 76 puan

#19
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

2- Fenerbahçe - 79 puan

#20
Foto - Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

1- Galatasaray - 81 puan

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