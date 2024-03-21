Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

Son dakika haberleri… Futbolda sezonun sonuna yaklaşırken Avrupa'nın en çok puan toplayan takımları belli oldu. Transfermarkt, Avrupa'nın en iyi 15 liginde mücadele eden takımların performanslarına mercek tuttu. En çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan takımları analiz eden Transfermarkt, 20 takımlı bir liste hazırladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin damga vurduğu listede zirvenin sahibi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…